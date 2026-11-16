|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 12:26:40
MARKT USA/Technologiesektor dürfte unter Druck bleiben
Nach den Abgaben zum Wochenschluss und zum Start in die neue Woche in Asien könnte der Technologiesektor in den USA am Montag unter Druck zu stehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an - wobei der Nasdaq-Future deutlicher nachgibt. Der Sektor könnte in dieser Woche weiterhin erhohter Volatilität ausgesetzt sein, da Investoren auf den Börsengang von Anthropic und die Drittquartalszahlen von Nvidia warten. "Die Einsätze sind durch die Absetzung von (CEO Jensen) Huang noch weiter gestiegen, da Marktteilnehmer nun nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens verdauen müssen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel", heisst es bei Capital.com. Die Aktie gibt vorbörslich um 2,1 Prozent nach.
"Das bullische Argument ist, dass sich der Gesamtmarkt angesichts der jüngsten Ereignisse und der Kursentwicklung von Nvidia ziemlich gut gehalten hat. Aber es gibt zu viele andere Probleme, und da der Markt gerade erst seine überverkauften Bedingungen abgebaut hat, ist er jetzt anfällig für einen weiteren Rückschlag", erläutert Chefmarkttechniker Jonathan Krinsky von BTIG. Das bedeute wahrscheinlich, dass es jetzt oder nie Gelegenheit für eine Erholung bei Aktien gebe - beginnend in dieser Woche. Ein Auslöser könnte der am Dienstag nach Börsenschluss anstehende Geschäftsbericht von Nvidia sein - präsentiert von Interims-CEO Colette Kress.
Doch das Schicksal des Marktes hängt nicht nur von Nvidia ab. Der KI-Boom selbst wird auf die Probe gestellt - etwa durch den voraussichtlichen Börsengang von Anthropic mit einer Bewertung von vermutlich 1,4 Billionen Dollar. Die Aktie soll am Donnerstag erstmals gehandelt werden.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 16, 2026 06:26 ET (11:26 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.