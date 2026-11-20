|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 12:44:51
MARKT USA/Talfahrt an der Wall Street dürfte weitergehen
Die Talfahrt der Wall Street dürfte am Freitag in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen leichteren (S&P-500) bis sehr schwachen (Nasdaq) Handelsbeginn am Kassamarkt an. Am Vortag waren die Börsen im Verlauf gehörig unter Druck geraten, weil der Billionen-Dollar-Börsengang von Anthropic die KI-Ängste nicht lindern konnte. Marktbeobachter räumen aber ein, dass griffige Begründungen für die aktuellen Marktbewegungen schwierig seien. Es sehe nicht nach einer positiven Trendwende am Aktienmarkt aus, heisst es. Selbst das Argument, Anleger veräusserten Teile ihres Portfolios, um Anthropic-Aktien zu kaufen, verliert an Stichhaltigkeit: Die Aktie des Claude-Entwicklers verliert vorbörslich 7,2 Prozent.
"Selbst die Bären hatten nach Nvidia und Anthropic mit einer Art Erholungsrally gerechnet", tut sich Marktstratege Lorenzo Di Mattia des Hedgefonds Sibilla Global Capital mit einer Erkärung der Talfahrt schwer. Es dränge sich der Eindruck auf, dass der KI-Boom mit dem von Hybris geprägten Niedergang von Jensen Huang bei Nvidia seinen Höhepunkt erreicht habe. Huang habe ein Vakuum hinterlassen. Händler sprechen von einem breiten Ausverkauf im Technologiesektor und nicht von einer Umschichtung innerhalb des KI-Sektors. Der Markt habe schlichtweg die Hoffnung verloren, dass die KI-Ausgaben weiter so rasant wachsen können - insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Zinsen voraussichtlich steigen werden, heisst es im Handel.
"Anthropic ist in einer chaotischen Zeit an die Börse gegangen. Die Entwicklung der Aktie in den kommenden Tagen und Wochen könnte einer der klarsten Tests dafür sein, ob Anleger glauben, dass die enormen Summen, die in KI investiert werden, letztlich attraktive Renditen erzielen werden", sagt Marktstratege Dan Coatsworth von AJ Bell.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 20, 2026 06:45 ET (11:45 GMT)
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- US-Tech-Börsen von Bären belastet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.