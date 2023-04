MARKT USA/Später Vortagesschwung an Wall Street dürfte andauern

Der Schwung aus dem späten Vortageshandel der Wall Street könnte am Dienstag noch etwas andauern. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen gut behaupteten Start am Kassamarkt schliessen. An der technologielastigen Nasdaq, die zum Wochenstart hinterhergehinkt hatte, könnte ein etwas festerer Handelsbeginn drin sein. Insgesamt bewegt sich der Terminmarkt in der Nähe eines Achtwochenhochs, daher fallen die Aufschläge auch eher bescheiden aus. Um deutlicher zuzulegen, bedürfe es neuer Impulse.

Diese könnten die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten liefern - sofern diese keine steigende Inflation zeigten. Daten aus China machen dabei Hoffnung. Der Verbraucherpreisindex verbuchte für März den niedrigsten Wert seit September 2021 und lag unter der Prognose der Ökonomen. Der Erzeugerpreisindex rutschte derweil sogar tiefer in die Deflation . Auffällig ist, dass sich die zuletzt erkennbaren Rezessionssorgen in den USA wieder verflüchtigen - auch befeuert von den robusten Arbeitsmarktdaten vom Wochenschluss.

"Die US-Beschäftigtenzahlen haben den Dampfer anscheinend wieder stabilisiert, nachdem der Markt aufgrund der düsteren ISM-Indexdaten der vergangenen Woche etwas aus dem Tritt gekommen war oder zumindest eine bevorstehende Rezession übermässig hochgerechnet hatte", erläutert Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

April 11, 2023 05:49 ET (09:49 GMT)