MARKT USA/Positive Stimmung an Wall Street dürfte halten

DOW JONES--Die aktuell positive Stimmung an den US-Börsen dürfte nach den abermaligen Rekordständen am Freitag andauern. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn zum Monatsultimo hin - damit steuert der marktbreite S&P-500 auf die neunte Gewinnwoche in Folge zu bzw. auf seine beste Zweimonatsphase seit Mai 2020. Der Markt befindet sich seit Ende März im Aufwärtstrend. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt leicht. Die Positionen lägen "eng beieinander", erklärte US-Vizepräsident J.D. Vance. Bei einer Einigung dürfte die Blockade der Strasse von Hormus als Belastungsthema für die Börsen wegfallen. Mit dann womöglich sinkenden Ölpreisen könnte das Narrativ vom nur temporären Inflationsschock wieder greifen und die Aktienkurse stützen. Passend zu den Hoffnungen am Markt fallen die Ölpreise zum Wochenschluss.

"Angesichts der unvorhersehbaren Natur der Verhandlungen in den letzten Monaten könnten die Märkte im Falle eines Rückschlags weiterhin anfällig für eine Umkehr sein", warnt CEO Somesh Kapuria von Hola Prime. Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene nachbörslich veröffentlichte Geschäftszahlen von Dell - der Kurs schiesst vorbörslich um fast 40 Prozent nach oben. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei KI-Servern für Rechenzentren sowie bekannt gewordenen Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar.

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May 29, 2026 06:18 ET (10:18 GMT)