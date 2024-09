MARKT USA/Positive Stimmung an Wall Street dürfte anhalten

Die seit drei Tagen währende positive Stimmung an der Wall Street dürfte am Freitag anhalten. Unverändert stützt der als sicher geltende Einstieg der US-Notenbank in einen Zinssenkungszyklus am 18. September. Auch wenn die jüngsten Inflationsdaten die Hoffnung auf einen grossen Zinsschritt von 50 Basispunkten deutlich gedämpft haben, bewegt sich die Inflation aber insgesamt in die richtige Richtung - nach unten. An diese Marktsicht dürften auch die noch vor der Startglocke anstehenden Import- und Exportpreise nichts ändern.

"Zusammen mit den Verbraucherpreisen vom Mittwoch ermöglichen es die Erzeugerpreise der Federal Reserve, mehr Vertrauen darin zu haben, dass die Inflation eingedämmt wurde. Mit der anhaltenden Inflation der Wohnkosten bleibt die Hürde für eine aggressive Senkung der Zinssätze weiterhin ziemlich hoch", urteilen die Analysten von Capital Economics. Am Zinsterminmarkt wird ein Zinsschritt von 25 Basispunkten aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent eingepreist, einer von 50 Basispunkten mit 45 Prozent. Damit tippen nun doch wieder deutlich mehr Teilnehmer auf eine deutlichere Zinssenkung als noch am Vortag.

Im frühen Verlauf folgt dann der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan. Volkswirte rechnen mit einer Aufhellung des für das US-BIP so wichtigen Verbrauchervertrauens - auch wegen der sinkenden Inflation. Sollten die Daten jedoch enttäuschen, könnten schnell wieder Konjunktursorgen hochkochen und die Börse womöglich belasten. Denn eine weiche Landung der US-Konjunktur ist ein Grundpfeiler der positiven Marktstimmung. Dieser dürfe nicht in Frage gestellt werden, auch wenn schwache Daten Argumente für deutlichere Zinssenkung lieferten, heisst es.

September 13, 2024