MARKT USA/Nvidia vorbörslich erneut schwächer - PMI im Fokus

Mit einem verhaltenen Start rechnen Marktbeobachter am Freitag an der Wall Street. Für Impulse könnte zum einen sorgen, dass Optionen und Futures auf Indizes und Einzelwerte verfallen. Daneben steht aber auch eine ganze Reihe an Konjunkturdaten auf dem Terminkalender.

Der Fokus dürfte dabei auf den Einkaufsmanagerindizes (PMI) liegen. Sie werden kurz nach Handelsstart veröffentlicht und sowohl für das verarbeitende Gewerbe wie für den Dienstleistungssektor einen Tick niedriger als zuletzt, aber weiter über der Expansionsschwelle von 50 erwartet. In Europa sind die PMI für Mai enttäuschend ausgefallen, worauf der Euro zum Dollar etwas schwächelt und die Anleiherenditen der Eurozone den Rückwärtsgang einlegten. In Grossbritannien fielen die Indizes durchwachsen aus.

Bei den Einzelwerten stechen vorbörslich auf Nasdaq.com Sarepta Therapeutics mit einem Kurssprung um fast 34 Prozent heraus. Treiber ist die Zulassung einer Gentherapie durch die US-Gesundheitsbehörde (FDA).

Besonders im Blick haben die Akteure den KI-Highflyer Nvidia. Bei der Aktie setzten am Vortag nach einem neuerlichen Rekordhoch Gewinnmitnahmen ein, der Kurs gab um über 3 Prozent nach. Vorbörslich liegen Nvidia weitere 1,8 Prozent zurück. Vor dem Rückschlag am Donnerstag waren allein Nvidia für ein Drittel des Zuwachses des S&P-500-Index in diesem Monat verantwortlich.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2024 05:59 ET (09:59 GMT)