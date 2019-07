MARKT USA/Neue Rekorde in Sichtweite

Nochmals etwas nach oben wird es wohl an der Wall Street zum Start am Donnerstag gehen. Damit könnten auch neue Allzeithochs erreicht werden. Getragen wird der Aktienmarkt weiterhin von den Zinssenkungssignalen, die US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch ausgesandt hatte. Am Vortag hatten Powells Aussagen Schwung in den Markt gebracht und die Aktienindizes auf Rekordhochs getrieben. Auch Anleihen und Gold profitierten davon, während der Dollar nachgab.

Am Donnerstag wird Powell vor dem Bankenausschuss des Senats angehört und befragt werden. In Asien und Europa werden am Donnerstag Gewinne verbucht, vor allem auch wegen Powell. "Wir haben diesen Morgen viel grünes Licht, aber keine Euphorie", sagt Marktstratege Vincent Juvyns von JPM Asset Management. Die eher bescheidenen Aufschläge in Europa begründet er mit den bereits zweistelligen Gewinnen in diesem Jahr.

Unter den Einzelwerten dürften American Eagle Outfitters von einem Aktienrückkauf profitieren. Der Board genehmigte den Rückkauf von 30 Millionen Aktien, womit sich das gesamte Rückkaufermächtigungsvolumen nun auf 37,4 Millionen beläuft.

Für Bed Bath & Beyond geht es vorbörslich um 5,6 Prozent nach unten. Der Inneneinrichter hatte das zweite Quartal in Folge einen Verlust berichtet, erneut belastet von hohen Abschreibungen unter anderem auf den Unternehmenswert. Gleichzeitig sank der Umsatz.

July 11, 2019 06:15 ET (10:15 GMT)