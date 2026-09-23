Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs Aktie 136182084 / US83001C1080
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23.09.2026 12:12:40
MARKT USA/Nahost-Diplomatie und Treffen Trump-Xi im Blick
Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte kaum verändert in den Handel starten. Zentrales Thema ist der Krieg der USA gegen den Iran. Diplomaten beider Länder trafen während der UN-Vollversammlung in New York zusammen; es handelte sich um das erste Treffen seit Juni. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verliefen die Gespräche "sehr gut". Zuvor hatte er allerdings in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt, ein "Deal" werde erst nach den Midterm-Wahlen in den USA im November zustandekommen.
Im Blick steht ferner der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA, der am Mittwoch beginnt. Am Markt wird erwartet, dass Xi und Trump Themen wie KI und auch den allgemeinen Handel erörtern werden.
Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.
Am Anleihemarkt zeigen sich die Renditen kaum verändert; die Zehnjahresrendite steht bei 4,97 Prozent. Der Dollar wertet derweil weiter auf; für den Dollarindex geht es um 0,2 Prozent nach oben. Anleger preisten weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank in naher Zukunft ein, heisst es aus dem Handel.
Wenig Bewegung gibt es am Ölmarkt. Das Barrel Brentöl notiert etwas fester knapp unter 100 Dollar. Am Vortag hatte Präsident Trump eine Abwärtsbewegung des Ölpreises gestoppt mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Gold steht mit dem festeren Dollar und den Zinserhöhungserwartungen stärker unter Druck. Die Feinunze ermässigt sich um 1 Prozent auf 4.313 Dollar.
Unter den Einzelwerten könnten Broadcom von Medienberichten belastet werden, denen zufolge China derzeit den Einsatz von Broadcom-Switches in staatlichen Rechenzentren überprüft. Bei einigen staatlichen Unternehmen könnten diese Switches bis zu 90 Prozent der eingesetzten Geräte ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Untersuchung könnte eine infomelle Empfehlung zur Folge haben, die Nutzung von Broadcom-Produkten zu reduzieren. Die Broadcom-Aktie notiert vorbörslich 0,6 Prozent niedriger.
Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home fallen nach einer Gewinnwarnung um 1,4 Prozent. Dagegen steigt die Aktie des Themenparkbetreibers Six Flags Entertainment um 3,7 Prozent. Der aktivistische Investor Jana Partners dränge auf einen Verkauf des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 06:13 ET (10:13 GMT)
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