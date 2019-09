MARKT USA/Nach diffusem Fed-Ausblick leichter erwartet

Mit Abgaben wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. Am Tag nach der Fed-Entscheidung verdauen die Anleger nochmals die Aussagen. Fed-Chef Jerome Powell hat angedeutet, dass es weniger Sicherheit über den Zinspfad gebe als noch im Juli. Die Entscheidungen müssten Sitzung für Sitzung getroffen werden. Investoren hatten sich eine stärkere Indikation für die künftigen Aktionen der Währungshüter erhofft, wie Chefmarktanalyst Michael Hewson von CMC Markets sagt. Die Unsicherheit sei angsichts des Handelskriegs, des Brexits und der Irankrise ohnehin gross: "Wir sind nicht wirklich weiter als vor 24 Stunden", so Hewson. In dieser Lage könnte etwas Orientierung von Konjunkturdaten kommen. Vorbörslich werden die Leistungsbilanz, der Philadelphia-Fed-Index und die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt publiziert. Nach Handelsstart folgen Daten zum Immobilienmarkt und der Index der Frühindikatoren.

Microsoft dürften zulegen mit der Ankündigung einer 11 Prozent höheren Quartalsdividende und dem Rückkauf von eigenen Aktien im Volumen von bis zu 40 Milliarden US-Dollar. Es ist das dritte Mal, dass das Board des Konzerns ein Rückkaufprogramm dieser Grösse genehmigt hat.

Für die noch nicht aktiven Cisco-Aktien ging es nachbörslich um ein halbes Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte angekündigt, den Cloud-Spezialisten Datadog zu übernehmen, der gerade im Begriff ist, an die Börse zu kommen. Cisco bot dafür zwar mehr als die 7 Milliarden Dollar an, die Datadog bei seinem Börsengang anstrebt, das Unternehmen lehnte die Offerte laut informierten Personen aber ab und will den Börsengang durchziehen.

Für die Aktie des Stahlherstellers U.S. Steel geht es vorbörslich um 10,4 Prozent abwärts. U.S. Steel hat die Prognose für die Auslieferungen im laufenden Jahr erneut gesenkt.

