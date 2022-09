MARKT USA/Mit Zins- und Rezessionssorgen weitere Abgaben

Weiter abwärts dürfte es am Donnerstag an der Wall Street gehen. Weiterhin dominieren die Sorgen vor einem anhaltend hohen Zinserhöhungstempo durch die US-Notenbank und eine vor diesem Hintergrund drohende Rezession. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am vergangenen Freitag klar gemacht, dass die Fed weiter kräftig an der Zinsschraube drehen werde, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen, auch wenn dies die US-Konjunktur deutlicher belasten sollte. Eine nächste Indikation, ob die Fed das aktuelle Tempo beibehalten wird, könnte der US-Arbeitsmarktbericht für August am Freitag liefern.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Minus von 0,7 Prozent. "Der August war hart und der neue Monat bietet nur wenig Hoffnung für die Bullen", sagt Neil Wilson, Analyst beim Broker Markets.com. "Es wird immer deutlicher, dass die Zentralbanken eine härtere Gangart gegenüber den Inflationsrisiken einschlagen und bereit sind, Schmerzen zu verursachen, um die Inflation zu senken."

Dazu kommen erneute Lockdowns in China, zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die sich zusätzlich negativ auf die globale Konjunktur auswirken dürften. "Ein wichtiger Faktor, der sich am Morgen auf die Stimmung auswirkte, war eine neue Abriegelung in der chinesischen Stadt Chengdu, die damit die grösste Abriegelung seit Schanghai Anfang des Jahres ist", sagt Analyst Henry Allen von der Deutschen Bank. Zudem hat sich die Aktivität in der chinesischen Industrie im August verlangsamt.

Ob vor diesem Hintergrund die zahlreichen anstehenden US-Konjunkturdaten einen Impuls liefern werden, bleibt abzuwarten. Im Fokus des Interesses stehen dabei die wöchentlichen Erstanträge, der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für August in zweiter Lesung und der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe im August.

Unter den Einzelwerten geht es für die Nvidia-Aktie vorbörslich um 5,4 Prozent abwärts. Strengere Vorgaben der US-Regierung für das China- und Russlandgeschäft belasten hier. Um bestimmte Chips in diese beiden Länder verkaufen zu können, müssen Nvidia und andere Chiphersteller eine Genehmigung der US-Regierung beantragen. Damit soll verhindert werden, dass die betreffenden Produkte in die Hände des jeweiligen Militärs gelangen. Nvidia verkauft zwar nach eigenen Angaben keine Chips nach Russland, doch die Vorgaben für China könnten das Umsatzziel von 5,9 Milliarden Dollar im laufenden Quartal gefährden, teilte das Unternehmen mit. Der Kurs des Wettbewerbers AMD verliert 3,5 Prozent.

Okta knicken um 14,1 Prozent ein. Der Anbieter von Identitätslösungen hatte zwar starke Ergebnisse für sein zweites Geschäftsquartal bekannt gegeben, doch läuft die Integration des im vergangenen Jahr übernommenen Softwareherstellers Auth0 nicht wie erhofft.

September 01, 2022 05:53 ET (09:53 GMT)