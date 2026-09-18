Intel Aktie 941595 / US4581401001
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18.09.2026 11:53:40
MARKT USA/Leichtes Plus erwartet - Ölpreise fallen weiter
Noch ein Stück weit nach oben dürfte es zum Wochenausklang an der Wall Street gehen. Damit dürfte sich die positive Tendenz vom Vortag mit vermindertem Tempo fortsetzen. Gestützt wird das Sentiment dabei von den weiter nachgebenden Ölpreisen. So notiert die Sorte Brent nur noch knapp über der Marke von 102 Dollar. Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich nach dem Rücksetzer am Vortag wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert bei 4,96 Prozent. Der Future auf den S&P-500 legt um 0,2 Prozent zu.
Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren Leitzins auf den höchsten Stand seit 30 Jahren angehoben und mögliche weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Die Notenbanker vollzogen damit eine politische Kehrtwende mit potenziell weitreichenden Auswirkungen über Japans Grenzen hinaus. Die geldpolitische Erklärung der BoJ signalisiere, dass diese wahrscheinlich ein schnelleres Tempo bei den Zinserhöhungen beibehalten werde als der zuvor von den Märkten erwartete Zeitplan von etwa zwei Erhöhungen pro Jahr, meint Ökonom Kento Minami von Daiwa Securities.
Weiter aufwärts gehen dürfte es mit den Chipwerten. Nvidia will seine Chip-Verkäufe im nächsten Jahr im Vergleich zu 2026 verdoppeln, sagte CEO Jensen Huang. Für die Nvidia-Aktie geht es vor der Startglocke um 0,7 Prozent nach oben. Im Fahrwasser geht es für die Intel-Papiere um 2,3 Prozent aufwärts und Advanced MIcro Devices steigen um 0,9 Prozent.
Für einen Impuls könnten zum Wochenausklang die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden die Industrieproduktion für den August sowie der Index der Frühindikatoren, ebenfalls für den August, veröffentlicht.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2026 05:54 ET (09:54 GMT)
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