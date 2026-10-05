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05.10.2026 11:55:41
MARKT USA/Leichte Gewinnmitnahmen voraus
Nach der Erleichterung über den schwächeren Arbeitsmarkt und die in der Folge gesunkenen Zinserhöhungssorgen mit höheren Aktienkursen zum Wochenschluss deutet der Aktienterminmarkt am Montag auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn an der Wall Street hin. Händler sprechen von leichten Gewinnmitnahmen ohne fundamental neue Stimmungsindikatoren. Etwas gedrückt wird die überwiegend gute Laune vom Ölpreis, der trotz der jüngsten G7-Vereinbarung, strategische Reserven freizugeben, und wieder funktionierender Pumpleitungen in Saudi-Arabien wieder um 101 Dollar kostet. Am Freitag hatte der Preis für Rohöl der Sorte Brent zwischenzeitlich unter 99 Dollar gelegen.
Händler bewerten die Wahrscheinlichkeit einer Bestätigung des Leitzinsniveaus auf der kommenden Sitzung der US-Notenbank aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 80 Prozent. Vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei lediglich 29 Prozent gelegen. "Der Anstieg der Arbeitslosenquote und das Nachlassen des Lohnwachstums könnten in den kommenden Wochen den Ton an den Finanzmärkten angeben, da die US-Arbeitsmarktdaten keine zusätzlichen Inflationssorgen schüren", sagt Analystin Kathleen Brooks von XTB.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
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