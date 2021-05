MARKT USA/Leichte Gewinne zur Eröffnung

Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Allerdings dürfte die Volatilität weiterhin hoch bleiben, heisst es. Die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation belastet die Märkte weiter. Nachdem zuletzt mehrheitlich beschwichtigende Kommentare aus den Reihen der Fed gekommen waren, die eine Beibehaltung der lockeren Geldpolitik in Aussicht stellten, wünscht sich der Präsident der Federal Reserve von Dallas, Robert Kaplan, in nächster Zeit eine Debatte um die Reduzierung der Anleihekäufe.

"Das war immer das Hauptrisiko: Dass die Zentralbanken die Liquiditätsschwemme beenden, bevor die Party zu Ende ist", sagt Brian O'Reilly, Leiter der Marktstrategie bei Mediolanum International Funds. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf das Protokoll der Fed-Sitzung von Ende April am Mittwoch gewartet.

Während Technologie-Aktien am stärksten unter den steigenden Inflationssorgen gelitten haben, sehen einige Analysten den jüngsten Rückgang als Chance für einen Einstieg. "Innerhalb der Tech-Branche gibt es immer noch einige Unternehmen, die sehr günstig aussehen", so Jane Shoemake, Client Portfolio Managerin bei Janus Henderson Investors. "Wenn Sie an die längerfristigen Trends glauben, die diese Unternehmen unterstützen, sollten Sie kaufen."

Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,3 Prozent zu. Die Agenda der US-Daten ist erneut recht dünn. Es werden lediglich die Baubeginne und -genehmigungen für April bekannt gegeben.

Unter den Einzelwerten werden Home Depot und Walmart vorbörslich einen Blick in die Bücher gewähren. Wells Fargo geben vor der Startglocke um 0,2 Prozent nach. Berkshire Hathaway hat im Laufe des ersten Quartals einer Pflichtmitteilung zufolge den Anteil weiter reduziert und ist damit fast komplett ausgestiegen. Die Aktien von Fisker reduzieren sich um 2,7 Prozent. Der Elektroautobauer, der Ende 2022 sein erstes Modell produzieren will, hatte den Quartalsverlust ausgeweitet.

