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16.09.2026 12:03:39

MARKT USA/Leichte Gewinne vor US-Zinsentscheidung erwartet

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Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich mit einem Plus von 0,2 Prozent. Teilnehmer sprechen allerdings von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank im Verlauf. Eine Zinserhöhung wird vom Markt mehrheitlich erwartet. Händler würden jedoch vor allem auf die Kommunikation der Fed und das Engagement der Währungshüter achten, die Inflation in den kommenden Monaten zu bekämpfen, schreibt Patrick Munnelly von der Tickmill Group in einer Research Note.

Eine Zinserhöhung sieben Wochen vor den Zwischenwahlen wäre schon kompliziert genug, die US-Notenbank aber auf einen Kurs für weitere Erhöhungen festzulegen, wäre noch schwieriger, so ein Teilnehmer. US-Präsident Donald Trump, der den Chairman Warsh unter anderem deshalb ausgewählt hat, weil er ein einfacheres Verhältnis als mit Jerome Powell erwartete, hat erklärt, dass er vom neuen Vorsitzenden niedrigere Zinsen erwartet.

Leicht stützend wirken auch die etwas nachgebenden Ölpreise, die gleichwohl weiterhin auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 1,0 Prozent auf 107,70 Dollar. Der unerwartete Anstieg der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche hilft, einige unmittelbare Versorgungssorgen zu lindern, heisst es. Die Renditen am US-Anleihemarkt zeigen sich vor der US-Zinsentscheidung wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere notiert um die Marke von 5,00 Prozent.

Moderate Gewinne verzeichnen vorbörslich Aktien mit KI-Bezug. OpenAI hat offenbar erste Investorengespräche über eine neue Finanzierungsrunde geführt. Diese könnten das Unternehmen direkt nach der Veröffentlichung seines neuesten Spitzenmodells mit mehr als 1,2 Billionen US-Dollar bewerten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Person. Der ChatGPT-Entwickler wurde im März nach dem Abschluss einer Finanzierung von 122 Milliarden Dollar durch Investoren wie Amazon, Nvidia und Softbank mit 852 Milliarden Dollar bewertet. Sollte die neue Runde zustande kommen, würde sie dem Börsengang des Unternehmens vorausgehen, der nun für nächstes Jahr erwartet wird. Die Aktien von Nvidia gewinnen 0,6 Prozent, Amazon steigen um 0,2 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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September 16, 2026 06:03 ET (10:03 GMT)

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