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24.06.2026 12:15:40

MARKT USA/Leichte Erholung bei Tech-Werten dürfte Wall Street stützen

Alphabet C
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Mit leichten Gewinnen dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel starten. Vor allem bei den Technologiewerten dürfte es nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag zu einer leichten Erholung kommen. Der Future auf den Nasdaq-100 steigt um 0,5 Prozent, nachdem die Nasdaq-Indizes am Dienstag um bis zu 3,3 Prozent eingeknickt waren. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 steigt um 0,2 Prozent.

Mit den jüngsten Turbulenzen im Technologie-Sektor stehen die Ergebnisse von Micron Technology für das dritte Quartal nach der Schlussglocke besonders im Fokus - einem der weltweit grössten Hersteller von Speicherchips. Das Unternehmen gilt als wichtiger Indikator für KI-bezogene Ausgaben, da seine Chips in Rechenzentren und fortschrittlichen Computersystemen genutzt werden. Die Aktie legt vorbörslich um 3,9 Prozent zu, nachdem sie am Vortag um gut 13 Prozent eingebrochen war. Die Papiere von Intel erholen sich um 1,9 Prozent und Nvidia klettern um 0,7 Prozent.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist recht übersichtlich. Vor der Startglocke wird die Leistungsbilanz für das erste Quartal bekannt gegeben. Eine halbe Stunde nach Sitzungsbeginn folgen die Neubauverkäufe für Mai. Für Bewegung könnten dagegen die Ergebnisse des Bankenstresstests der US-Notenbank nach der Schlussglocke sorgen.

Bei den Einzelwerten fällt die Fedex-Aktie vorbörslich um 7,6 Prozent. Fedex hat im vierten Geschäftsquartal dank höherer Versandtarife und -volumina einen höheren Umsatz verzeichnet. Der Gewinn ging allerdings leicht zurück. Belastend sei vor allem die Margenentwicklung. Diese fiel aufgrund höherer Transport- wie auch Treibstoffkosten. Die Ergebnisse folgten auf die Abspaltung der Frachtsparte von Fedex in ein separates, börsennotiertes Unternehmen zum 1. Juni. Die Aufspaltung, die im Mai die Zustimmung des Fedex-Boards erhalten hatte, soll den Fokus von Fedex auf sein Kernnetzwerk für Pakete und Logistik schärfen.

Für die Alphabet-Aktie geht es um 0,4 Prozent nach oben. Die Google-Muttergesellschaft wird ab Montag in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen. Platz machen muss dafür Verizon Communications (-0,4%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

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June 24, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)

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