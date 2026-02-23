Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083

23.02.2026 11:59:46

MARKT USA/Leichte Abgaben mit Zollunsicherheiten erwartet

Eli Lilly
815.57 CHF 3.92%
Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in die neue Handelswoche starten. Die Unsicherheit rund um das Zoll-Thema lastet auf dem Sentiment. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA am Freitag die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump für unrechtmässig erklärt hatte, verhängte Trump neue Zölle von 15 Prozent. Ob diese jedoch Bestand haben, bleibt fraglich. Zudem dürften manche Länder von dem neuen verhängten Zollsatz profitieren, da dieser niedriger als bislang geltende Zölle ausfällt. Der Future auf dem S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,2 Prozent.

"Das fügt der Zollgeschichte eine neue Ebene der Unsicherheit hinzu. Wenn die Zoll-Politik diesen Weg weitergeht, könnten wir Ende des Jahres durchaus wieder vor dem Obersten Gerichtshof stehen", sagt Michael Landsberg, Chief Investment Officer bei Landsberg Bennett Private Wealth Management. Volkswirte der Deutschen Bank weisen darauf hin, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag zu verstehen gegeben habe, dass bereits vereinbarte Handelsabkommen in Kraft bleiben und nicht dem neuen höheren Zollsatz unterliegen würden.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn übersichtlich, es wird lediglich der Auftragseingang Industrie für Dezember veröffentlicht. Auch die Berichtssaison legt eine Pause ein. Das Highlight dürften hier die Ergebnisse von Nvidia für das vierte Quartal sein, die am Mittwoch nach Handelsende veröffentlicht werden. Allgemein wird mit erneuten Rekordzahlen gerechnet. Doch im Fokus stehen zwei Fragen: Wie fallen der Ausblick sowie die Investitionen aus. Zuletzt hatten bei anderen grossen Technologie-Konzernen vor allem die hohen Ausgaben für künstliche Intelligenz (KI) für Abgabedruck gesorgt.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktie von Eli Lilly vorbörslich um 3,8 Prozent nach oben. Auslöser ist die Nachricht, dass der experimentelle Gewichtssenker CagriSema von Novo Nordisk in einer direkten klinischen Studie nicht den Erfolg des Eli Lilly-Präparats Zepbound übertreffen konnte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 06:00 ET (11:00 GMT)

