MARKT USA/Leichte Abgaben kurz vor Jahresende

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Montag in eine verkürzte Woche starten. Es ist der vorletzte Handelstag des Jahres. Am Dienstag findet wegen Silvester am US-Anleihemarkt nur ein verkürzter Handel statt, am Mittwoch bleiben die Börsen in den USA wegen Neujahr komplett geschlossen.

Der S&P-500 verliert aktuell 0,2 Prozent. Damit dürfte sich die Abwärtsbewegung vom Freitag mit reduziertem Tempo fortsetzen. Sorgen über eine hartnäckige Inflation und die Ungewissheit über die politische Agenda des gewählten US-Präsidenten Donald Trump beherrschen weiterhin die Märkte, heisst es. "Die Erwartung, dass die US-Notenbank angesichts der starken Wirtschaft, der hartnäckigen Inflation und der preistreibenden Massnahmen Trumps wenig Spielraum für Zinssenkungen im Jahr 2025 haben dürfte, haben die Hoffnungen der Fed auf eine Senkung der Kreditkosten von den Höchstständen der letzten Jahrzehnte zunichte gemacht", heisst es von XM.

Etwas Unterstützung könnten die fallenden Renditen am US-Anleihemarkt liefern, die zuletzt das Sentiment belastet hatten. Die Rendite zehnjähriger Papiere war auf ein Mehrmonatshoch über der Marke von 4,60 Prozent geklettert. Hier hatte die Erwartung angetrieben, dass die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen in einem langsameren Tempo senken wird. Aktuell liegt die Rendite zehnjähriger Titel bei 4,60 Prozent, ein Minus von 2,7 Basispunkten.

Für einen Impuls könnte nach der Startglocke auch der Einkaufsmanager-Index Chicago für den Dezember sorgen. Hier wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Die Boeing-Aktie knickt vorbörslich um 4,6 Prozent ein. In Südkorea ist am Sonntag ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Jeju Air von der Landebahn gerutscht, gegen eine Betonbarriere geprallt und in Flammen aufgegangen. Dabei kamen 179 Insassen ums Leben, es gab lediglich zwei Überlebende. Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Boeing 737-800. Die genaue Ursache des Absturz wird derzeit ermittelt.

Für die Tesla-Aktie geht es um weitere 1,6 Prozent nach unten, womit sich die Gewinnmitnahmen den dritten Handelstag in Folge fortsetzen. Die Titel waren seit dem 6. November, als sie nach der US-Präsidentschaftswahl zu einer Rally starteten, um rund 81 Prozent gestiegen.

Auch die Chip-Werte dürften ihre Verluste vom Freitag ausbauen. Die Aktien von Nvidia und Broadcom fallen um 0,8 bzw. 0,7 Prozent.

December 30, 2024 05:46 ET (10:46 GMT)