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12.11.2026 11:55:40
MARKT USA/Leichte Abgaben erwartet - Nvidia-Aktie vorbörslich unter Druck
Am Donnerstag deuten sich an der Wall Street leichte Abgaben an. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,3 Prozent, für den Nasdaq-Terminkontrakt geht es um 0,7 Prozent nach unten. Im Fokus stehen weiterhin die Entwicklungen rund um Nvidia. Die Aktie knickt vorbörslich um 5,8 Prozent ein. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass das Board von Nvidia die Entlassung von CEO Jensen Huang vorbereite. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei aussereheliche Affären - eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.
Nvidias Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meint Ben Barringer von Quilter Cheviot. Kurzfristig dürfte der mögliche Abgang von Huang Nvidia aufgrund des soliden Auftragsbestands zwar nicht schaden. Angesichts der Grösse von Nvidia würden sich Veränderungen im Unternehmen jedoch auf andere Technologiewerte auswirken. Cloud-Computing-Unternehmen - von denen viele von Nvidia finanziert würden - dürften zu kämpfen haben, während einige Konkurrenten von Nvidia wahrscheinlich profitieren werden, ergänzt Barringer.
Die Aktien von Coreweave (-5,7%) und Oracle (-1,9%) zeigen sich ebenfalls mit Kursverlusten, wobei Coreweave am Mittwoch um fast 25 Prozent gestiegen waren. Nvidia unterhalte enge finanzielle Verbindungen zu den beiden Konzernen, heisst es. Dagegen geht es für die Papiere von Advanced Micro Devices und Broadcom um bis zu 4,3 Prozent nach oben. Die Anleger bemühten sich, die Entwicklungen rund um Huangs Zukunft zu verarbeiten, heisst es. Konkurrenten von Nvidia schienen hier zunächst Nutzniesser zu sein.
Ob vor den Entwicklungen im Technologie-Sektor die anstehenden Konjunkturdaten einen Impuls setzen werden, bleibt abzuwarten. So werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Verkauf bestehender Häuser bekannt gegeben. Daneben schauen die Anleger auf die Aussagen von Vertretern der US-Notenbank.
Bis zur Dezember-Sitzung der Fed könne noch viel "passieren", um die Notenbank von jeglicher Zinserhöhung abzuhalten, trotz dass das Basisszenario eine Anhebung um 25 Basispunkte sein sollte, so der globale Devisen- und Zinsstratege Thierry Wizman von der Macquarie Group. Dazu zählten ein Government-Shutdown, weitere Rückgänge beim Ölpreis aufgrund eines Friedens im Iran-Krieg sowie ein weiterer Ausverkauf an den Aktienmärkten, sollte sich die KI-Story eintrüben, meint er.
Die Berichtssaison geht zudem weiter. Nach der Schlussglocke werden unter anderem Cisco und Applied Materials einen Blick in die Bücher gewähren.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 05:55 ET (10:55 GMT)
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