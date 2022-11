MARKT USA/Kleinere Gewinnmitnahmen - Disney nach Zahlen sehr schwach

Nach der jüngsten Gewinnserie dürften die Anleger in den USA am Mittwoch etwas Geld vom Tisch nehmen. Die Futures auf die grossen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung am Kassamarkt an. Erneut dürfte eine abwartende Haltung dominieren. Denn zum einen sind die am Dienstag bei der Zwischenwahl abgegebenen Stimmen noch nicht vollständig ausgezählt. Und zum anderen werden am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreisdaten aus dem Oktober veröffentlicht. Die Akteure hoffen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks, was der Fed ermöglichen würde, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung zu drosseln.

Am Mittwoch werden keine Konjunkturdaten von Rang veröffentlicht. Dafür muss der Markt eine Reihe von Unternehmenszahlen verarbeiten. Unter anderem hat Disney mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt, was die Aktie im vorbörslichen Handel um fast 8 Prozent drückt. Die A-Aktie von News Corp bricht um 9,3 Prozent ein. Bei dem Medienkonzern, zu dem auch diese Nachrichtenagentur gehört, ging der Umsatz im Berichtsquartal leicht zurück, während der Nettogewinn um rund 80 Prozent schrumpfte, wobei besonders das Buchverlagsgeschäft schwächelte.

November 09, 2022 06:20 ET (11:20 GMT)