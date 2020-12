MARKT USA/Kleine Gewinne an Wall Street erwartet

Zur Wochenmitte zeichnet sich an den US-Börsen ein leicht positiver Handelsstart ab. An der Wall Street ist der Mittwoch der vorletzte Handelstag vor der Weihnachtspause. Während an vielen anderen Börsen am Donnerstag wegen Heiligabend der Handel ruht, findet in den USA noch eine verkürzte Sitzung statt.

Vor der Feiertagspause muss der Markt allerdings noch eine Fülle von Konjunkturdaten verarbeiten, die Aufschluss darüber geben werden, wie sich die US-Wirtschaft in der zweiten Welle der Corona-Pandemie geschlagen hat. Beobachter vermuten, dass die hohe Zahl der Neuinfektionen die Erholung der Wirtschaft bremst, andererseits stimmten aber das gerade erst beschlossene US-Konjunkturpaket und die anlaufenden Impfaktionen die Anleger zuversichtlich.

Noch vor der Startglocke werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht, ebenso Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben sowie die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern jeweils aus dem November. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen der Uni-Michigan-Index für die Verbraucherstimmung in den USA sowie die November-Daten zu den Neubauverkäufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2020 06:11 ET (11:11 GMT)