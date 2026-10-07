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07.10.2026 12:46:41
MARKT USA/Gewinnmitnahmen nach Umkehrung der Treiber
Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage scheint die Luft an der Wall Street zunächst raus zu sein. Der Aktienterminmarkt deutet am Mittwoch einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Begünstigt wird die Neigung zu Gewinnmitnahmen durch die Umkehrung der jüngsten Treiber: Sowohl die Erdölpreise als auch die Anleiherenditen legen zu, nachdem beide zuletzt nachgegeben hatten. Rohöl der Sorte Brent kostet wieder mehr als 100 Dollar pro Fass. Die grössere Sorge gilt jedoch dem Anleihemarkt. Insbesondere die Aktienmärkte hätten zuletzt die Warnzeichen dauerhaft hoher Renditen weitgehend ignoriert, heisst es im Handel. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen klettert auf den höchsten Stand seit 24 Jahren.
Angesichts hoher Inflationswerte bleibt es bei einem kritischen Blick auf die Leitzinspolitik der Notenbank. Zwar preist der Markt eine Zinspause Ende Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 78 Prozent ein, doch wie es danach weitergehen wird, ist unsicher. Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung im späten Geschäft könnte diesbezüglich Hinweise über den mittelfristigen Zinspfad liefern. "Wir erwarten eine Pause, gehen aber weiterhin davon aus, dass im Dezember und März weitere Zinserhöhungen anstehen", mutmasst Analyst Jens Peter Sorensen von Danske Bank.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 07, 2026 06:47 ET (10:47 GMT)
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