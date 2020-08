MARKT USA/Gewinne zu Handelsbeginn erwartet

Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Weiterhin hängt das Sentiment an einer Einigung für ein neues US-Konjunkturprogramm. Zwar ringen Republikaner und Demokraten weiter um eine Lösung, doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Am Dienstag hatten die Aktienkurse mit einem Ausbleiben von weiteren Fortschritten ins Minus gedreht - eine Entwicklung die sich durchaus wiederholen könnte.

"Sollte es keine Einigung geben, dann ist mit einer raschen Korrektur der Märkte zu rechnen", sagt Analyst Nicholas Brooks von Intermediate Capital Group.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Plus von 0,9 Prozent. Im Blick stehen auch die US-Verbraucherpreise für Juli, die eine Stunde vor Handelsbeginn veröffentlicht werden.

Bei den Einzelwerten geht es für die Tesla-Aktie vorbörslich um 5,7 Prozent nach oben. Der US-Elektroautobauer will seine Aktie handelbarer und für Kleinanleger besser zugänglich machen. Der Konzern kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 an. Die Massnahme soll am 31. August wirksam werden.

Die Titel von Moderna gewinnen 9,4 Prozent. Das Pharmaunternehmen hatte einen Deal mit der US-Regierung verkündet. Die Gesellschaft wird 100 Millionen Impfdosen ihres noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffes gegen Covod-19 veräussern und dafür über 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Zudem wurde die Option zur Lieferung weiterer Dosen im Umfang von 400 Millionen vereinbart. Zuletzt hatten Studien mit dem Wirkstoffkandidaten Erfolge gezeigt.

August 12, 2020 06:26 ET (10:26 GMT)