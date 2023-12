MARKT USA/Etwas fester - Micron nach Zahlen gesucht

Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street am Donnerstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt aktuell um 0,4 Prozent zu. Damit könnte die Konsolidierung des Vortages schon wieder beendet sein und die Indizes erneut Kurs auf Rekordstände nehmen. Der Dow-Jones-Index hatte zuletzt sechs Handelstage in Folge neue Allzeithochs markiert und auch S&P-500 und Nasdaq-Composite stiegen auf Jahreshochs. Getragen wird der Markt dabei weiterhin von der Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr, nachdem die US-Notenbank zuletzt drei Senkungen für 2024 avisiert hatte. Allerdings ist der Markt diesen Erwartungen schon ein gutes Stück enteilt, heisst es.

Kräftig aufwärts könnte es für den Technologie-Sektor gehen. Micron Technology hatte am Vorabend nachbörslich für das erste Quartal einen geringeren Verlust als befürchtet bekannt gegeben. Der Hersteller von Speicherchips kündigte zudem steigende Einnahmen an. Für die Micron-Aktie geht es vor der Startglocke um 5,7 Prozent nach oben. Im Fahrwasser gewinnen Intel 1,2 Prozent.

Für Impulse könnten auch die anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. So werden die wöchentlichen Erstanträge, das BIP für das dritte Quartal in dritter Lesung, der Index der Frühindikatoren für November und der Philadelphia-Fed-Index für Dezember veröffentlicht.

December 21, 2023 05:41 ET (10:41 GMT)