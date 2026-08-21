Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’306 -0.4%  SPI 20’136 -0.3%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’059 0.3%  Euro 0.9351 0.0%  EStoxx50 6’439 0.3%  Gold 4’585 1.5%  Bitcoin 62’508 6.9%  Dollar 0.7989 -0.2%  Öl 93.3 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Dollar bleibt angeschlagen: So bewegt sich der Franken zum Euro und Greenback
US-ETF kaufen in der Schweiz: Was rechtlich gilt und wo der Renditevorteil entsteht
Lufthansa-Aktie stabil: Bodo Ramelow soll bei Schlichtung mit Lufthansa vermitteln
Aktie unbeeindruckt: Richemont-Tocher IWC streicht 18 Stellen in Schaffhausen
Zuckerberg gegen zentrale KI-Kontrolle: Was das Manifest für die Meta-Aktie bedeutet
Suche...

Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 11:37:39

MARKT USA/Etwas fester - Einkaufsmanagerindizes könnten Impuls setzen

Ross Stores
198.26 CHF 8.74%
Kaufen Verkaufen

An der Wall Street zeichnen sich zum Wochenausklang leichte Gewinne ab. Der Future auf den S&P-500 verbessert sich um 0,3 Prozent. Teilnehmer sprechen allerdings von Zurückhaltung vor dem Wochenende. So zeichne sich weiterhin keine Lösung im Iran-Krieg ab. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt sogar mit beispiellosen wirtschaftlichen Massnahmen gegen den Iran gedroht. Das schürt die Sorgen vor einer erneuten Eskalation. Die Ölpreise geben nach ihrem jüngsten kräftigen Anstieg leicht nach. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich um 0,8 Prozent auf 93,08 Dollar.

Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich wenig verändert. Die Ankündigung des US-Finanzministeriums im Wochenverlauf, künftig mehr langlaufende Anleihen zurückzukaufen, hatte nur kurzfristig für einen Rückgang der Renditen gesorgt, die zuvor bei den Langläufern auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen waren. Am Vortag hatten die Renditen ihre Rückgänge wieder vollständig aufgeholt. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fällt um 1 Basispunkt auf 4,69 Prozent, die Rendite der Langläufer zeigt sich wenig verändert bei 5,24 Prozent.

Die Zinskosten für die US-Staatsverschuldung sind im bis Juli laufenden Haushaltsjahr um 15 Prozent auf 1,17 Billionen US-Dollar gestiegen, was zum Teil auf höhere Renditen von US-Staatsanleihen zurückzuführen sei, meint Carol Kong, Devisen-Strategin bei der CBA. In der Trump-Regierung scheine es wenig Neigung zu einer nennenswerten Haushaltskonsolidierung zu geben. Die CBA erwartet, dass die Renditen langlaufender Staatsanleihen unter Aufwärtsdruck bleiben, was die Kreditkosten weiter erhöht und die Staatsverschuldung vergrössert. Dies berge das Risiko einer Rückkopplungsschleife, bei der steigende Schulden und Zinslasten die Anleger dazu veranlassen, noch höhere Renditen zu fordern, so Kong.

Für einen Impuls könnten die nach der Eröffnung anstehenden Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor für August sorgen. Es wird erwartet, dass sich der Dienstleistungs-PMI für August leicht auf 53,9 abkühlen wird, während für das verarbeitende Gewerbe ein leichter Anstieg auf 54,0 prognostiziert wird. Ein Wert über 50 signalisiert eine Expansion.

Bei den Einzelwerten legen die Aktien von Ross Stores vorbörslich um 8,7 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund der höheren Nachfrage von neuen und bestehenden Kunden angehoben. Auch die Ergebnisse für das zweite Quartal fielen besser als von den Analysten erwartet aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 05:38 ET (09:38 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ross Stores Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Ross Stores Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
09:17 Marktumfeld bleibt schwierig
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’922.42 19.42 SXBVXU
Short 15’217.02 13.88 SQBT1U
Short 15’789.18 8.98 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’305.67 21.08.2026 11:40:41
Long 13’743.20 19.55 S2B93U
Long 13’434.59 13.95 SHB7NU
Long 12’842.85 8.92 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.