Innventure Aktie 138851131 / US45784M1080
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14.08.2026 12:14:41
MARKT USA/Dow & Co gut behauptet erwartet - Applied Materials schwach
Die Futures auf die US-Aktienindizes lassen zum Start am Freitag an der Wall Street eine gut behauptete Tendenz erwarten. Vom Umfeld kommen zunächst kaum frische Impulse. Die Ölpreise steigen leicht, die Nachrichtenlage aus dem Nahen Osten ist weiter eher ruhig, nachdem die Gespräche über die Strasse von Hormus ins Stocken geraten sind. "Das Fehlen einer dauerhaften Einigung über Hormus und die anhaltenden Drohungen sowohl in Hormus als auch im Roten Meer dürften weiterhin einen beträchtlichen geopolitischen Aufschlag in die Ölpreise einpreisen", so die Ökonomen von MUFG.
Konjunkturseitig stehen um 14.30 Uhr MESZ die Einzelhandelsumsätze für Juli auf dem Programm, um 16.00 Uhr der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Besonders im Hinblick auf Konsumwerte wie Einzelhandelsaktien könnten die Daten für Bewegung sorgen.
Ansonsten sorgen weiter Unternehmensergebnisse für die grössten Kursveränderungen. Für Applied Materials geht es vorbörslich um knapp 6 Prozent nach unten. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung meldete zwar einen höheren und über den Erwartungen liegenden Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, konnte aber mit dem Nettogewinn die sehr hohen Erwartungenn nicht vollends zufriedenstellen. Dazu waren starke Zahlen bereits erwartet worden nach bereits überzeugenden Ergebnissen der direkten Konkurrenten KLA Corp. und Lam Research.
Innventure brechen um über 40 Prozent ein. Das Unternehmen zog die Prognose für seine Tochtergesellschaft Accelsius zurück und meldete für das zweite Quartal Ergebnisse unter den Erwartungen. Accelsius wurde 2022 gegründet, um Flüssigkeitskühlung für Computerchips in Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) bereitzustellen. Das Unternehmen will nun den Fokus auf den Aufbau von Branchenbeziehungen und die Erreichung von Meilensteinen für das Accelsius-Geschäft verlagern.
Reddit machen vorbörslich einen Satz um knapp 12 Prozent mit der Nachricht, dass die Aktie der Social-Media-Plattform am Dienstag in den viel beachteten S&P-500-Index aufgenommen wird. Platz machen muss das Papier von Avalonbay Communities wegen der bevorstehenden Übernahme von Avalonbay durch Equity Residential.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 06:15 ET (10:15 GMT)
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