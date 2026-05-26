Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’550 0.4%  SPI 19’122 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 25’218 -0.7%  Euro 0.9131 0.2%  EStoxx50 6’087 -0.8%  Gold 4’531 -0.9%  Bitcoin 60’034 -0.8%  Dollar 0.7845 0.2%  Öl 99.0 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Neue Anlagemöglichkeit für Musk-Fans voraus: Wird SpaceX zur Gefahr für die Tesla-Aktie?
Dünne Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt: Darum bewegt sich der Franken kaum zu Euro und US-Dollar
Commerzbank-Portfolio Q1 2026: Microsoft löst Alphabet als grösste US-Position ab
Airbus-Aktie gibt ab: Engpässe führen zu Verzögerungen bei Qantas-Plänen für Nonstop-Flüge nach London
Suche...

Akari Therapeutics Aktie 154696884 / US00972G4055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.05.2026 11:55:40

MARKT USA/Börsen nach verlängertem Wochenende freundlich erwartet

Akari Therapeutics
4.36 EUR 0%
Kaufen Verkaufen

Die US-Börsen werden mit einem freundlichen Start in die am Dienstag mit einem Tag Verspätung beginnende Woche erwartet. Nach dem Feiertag "Memorial Day" am Montag hat sich eine Art Nachholbedarf aufgebaut im Hinblick auf am Wochenende genährte Hoffnungen auf ein baldiges Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und Iran. Darauf waren insbesondere auch die Ölpreise stark gefallen. Aus der US-Regierung hatte es geheissen, man stehe sehr nah vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiederöffnung der Strasse von Hormus vorsehe. Dem hatte Präsident Trump allerdings die Aussagen folgen lassen, dass man es nicht allzu eilig damit habe.

Inzwischen hat sich die Nachrichtenlage zum Nahostkonflikt zumindest wieder leicht eingetrübt, denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso wie Boote, die Minen im Meer legten. Den Friedensfindungsprozess sehen die USA dadurch aber nicht beeinträchtigt. Zwar steigen die Ölpreise nun wieder und Brent-Öl verteuert sich um 3,5 Prozent auf rund 100 Dollar. Das ist aber immer noch deutlicher weniger als am Freitag im US-Handel. Entsprechend gedämpft werden damit Inflationssorgen, worauf es mit den Renditen der US-Anleihen deutlich abwärts geht. Die Zehnjahresrendite fällt um 7 Basispunkte auf 4,50 Prozent.

Das zweite zentrale Thema für den Aktienmarkt ist die weiterlaufende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und von immer neuen Hinweisen einer anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger. Im Hongkonger Handel trug zur Euphorie aber auch bei, dass die chinesische Huawei mitgeteilt hatte, fortschrittliche Chips ohne den Einsatz von Geräten herstellen zu können, für die die USA den Zugang blockiert hätten.

Vorbörslich zeigen sich auf Nasdaq.com Intel und AMD mit Gewinnen von gut 2 Prozent und Nvidia mit einem Plus von knapp 1 Prozent.

Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen sind ebenfalls weiter gesucht. Für Fantasie sorgt, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schiessen in der Vorbörse um 17 Prozent nach oben, MDA Space um gut 16, Firefly Aerospace um 9 und Intuitive Machines um 9,4 Prozent. Aufwärts geht es auch mit den Kursen von AST SpaceMobile, York Space Systems, Voyager Technologies, Satellogic oder EchoStar.

Akari Therapeutics knicken um 24 Prozent ein. Das Unternehmen hat mitgeteilt, ein Paket privat platzierter Akari-Aktien zu kaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo

Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Akari Therapeutics PLC (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Akari Therapeutics PLC (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:01 Marktüberblick: Ölpreise unter Druck – Delivery Hero haussiert
08:47 BRCs neu gedacht: ETFs als Basiswert
08:46 SMI mit Nachholpotenzial
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Neues Monatshoch im Chart
22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’161.63 19.15 SC7BZU
Short 14’440.63 13.64 SXLBGU
Short 14’969.05 8.88 S5CBDU
SMI-Kurs: 13’550.07 26.05.2026 11:58:23
Long 13’030.24 19.29 SYBDXU
Long 12’768.89 13.99 SJYBLU
Long 12’214.26 8.94 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

NEL ASA Aktie News: NEL ASA bricht am Mittag nach oben aus
Umbau im Aktien-Depot von Greenlight Capital: David Einhorn reduziert Warner Bros. Discovery - Peloton aufgestockt
Rheinmetall-Aktie freundlich: "Google der Rüstungsbranche"? Experte warnt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Aufschlag
Delivery Hero-Aktie springt zweistellig hoch: Uber legt öffentliches Übernahmeangebot für Delivery Hero vor
Pluszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich fester
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones letztendlich in der Gewinnzone
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Sonntagabend um die Kurse der Rohstoffe
NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Montagnachmittag auf Höhenflug

Top-Rankings

1. Quartal 2026: Diese US-Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Finanzkonzern investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.