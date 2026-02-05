Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’469 -0.3%  SPI 18’586 -0.2%  Dow 49’501 0.5%  DAX 24’568 -0.1%  Euro 0.9169 -0.1%  EStoxx50 5’967 -0.1%  Gold 4’880 -1.7%  Bitcoin 54’431 -4.4%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 68.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850Micron Technology951691Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Infineon-Analyse: Buy-Bewertung von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Aktie
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy
Syngenta-Aktie: Womöglich Börsengang in Hongkong
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.02.2026 12:26:39

MARKT USA/Börsen dürften sich stabilisieren

Arm Holdings
76.27 CHF -7.46%
Kaufen Verkaufen

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine gut behauptete Eröffnung ab. Damit dürften die Kurse aber nur einen kleinen Teil ihrer Verluste vom Mittwoch wettmachen. Für die Zurückhaltung der Anleger gibt es mehrere Gründe. Zum einen dauert die Verunsicherung mit Blick auf die Softwarebranche an. Aktien des Sektors waren in den vergangenen Tagen abverkauft worden, nachdem das KI-Unternehmen Anthropic ein Zusatzmodell für seinen Chatbot Claude vorgestellt hatte, das auch juristische Aufgaben übernehmen können soll. Am Markt sieht man dadurch das Geschäftsmodell der Anbieter von Software-as-a-Service gefährdet.

Zum anderen werden noch vor der Startglocke an der Wall Street die Europäische Zentralbank und die Bank of England ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Volkswirte erwarten, dass beide Notenbanken ihre Zinssätze unverändert lassen.

An US-Konjunkturdaten werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und Daten zu den offenen Stellen veröffentlicht. Die eigentlich für Freitag geplante Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar war wegen des Haushaltsstreits zunächst abgesagt worden, wird nun aber am Mittwoch kommender Woche nachgeholt.

Unternehmensseitig hat die Google-Mutter Alphabet mit den Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen. Kritisch sehen Anleger aber die Investitionspläne des Unternehmens. Dieses will in diesem Jahr 175 bis 185 Milliarden Dollar, unter anderem in den Ausbau von High-End-Datenzentren und KI-Chips, investieren. Das wäre etwa doppelt so viel wie im Vorjahr und erheblich mehr, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um 2,6 Prozent.

Anleger warten nun gespannt auf die Zahlen von Amazon nach Handelsschluss am Donnerstag. Auch für den E-Commerce-Riesen ist KI ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Derweil brechen die Aktien von Qualcomm um 12 Prozent ein. Der Chiphersteller hat zwar im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet, mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal jedoch die Konsenserwartung verfehlt.

Arm fallen um 7,8 Prozent. Der Software-Konzern hat ebenfalls starke Zahlen vorgelegt, allerdings einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Bei Snap (+6,8%) stören sich die Investoren nicht an der unter dem Konsens liegenden Umsatzprognose für das laufende Quartal, nachdem der Snapchat-Betreiber für das vierte Quartal ein Umsatzwachstum von 10 Prozent gemeldet hat.

Am Devisenmarkt legt der Dollarindex um 0,1 Prozent zu. Der Greenback werde gestützt von lobenden Worten von US-Präsident Donald Trump für Gespräche mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping, heisst es. Die Notierungen der US-Anleihen zeigen sich meist kaum verändert. Die Zehnjahresrendite steht bei 4,28 Prozent.

Der leicht festere Dollar drückt derweil die Rohstoffpreise. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligt sich um 1,4 Prozent. Die Feinunze Gold ermässigt sich um 1,7 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2026 06:27 ET (11:27 GMT)

Nachrichten zu Arm Holdings

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Arm Holdings

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Carl Zeiss Meditec AG, Gerresheimer AG
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’989.75 19.58 SJ4BMU
Short 14’283.19 13.64 SE3BRU
Short 14’802.48 8.95 SC8BIU
SMI-Kurs: 13’469.24 05.02.2026 12:24:27
Long 12’877.37 19.72 S95BDU
Long 12’573.50 13.71 S3HB2U
Long 12’026.41 8.83 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett spricht Warnung aus - KI so riskant wie Atomwaffen
HENSOLDT-Aktie dennoch im Minus: KNDS-Aufträge erhalten - Rheinmetall; RENK & Co. im Blick
Partners Group-Aktie im Sinkflug: Software-Ängste verschrecken Anleger

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:38 AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Healthineers nun sehr schwach - Test der Unterstützung
12:19 ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Healthineers auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro
12:19 BMW kooperiert mit Lidl-Schwester PreZero beim Recycling
12:19 ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter-Ziel auf 60 Euro - 'Buy'
12:18 ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang
12:18 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Infineon auf 47 Euro - 'Buy'
12:18 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 400 Dollar
12:18 ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Gea Group mit 'Buy' - Ziel 73 Euro
12:18 ANALYSE-FLASH: JPMorgan streicht 'Positive Catalyst Watch' für RWE - Ziel hoch
12:15 AKTIE IM FOKUS: Aurubis fallen vom Rekordhoch zurück - Kupferpreis sinkt