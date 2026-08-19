MARKT USA/Börsen behauptet erwartet

Für den Start der US-Börsen am Mittwoch zeichnet sich eine behauptete Tendenz ab. Besonders im Blick haben dürften die Akteure weiter die Ölpreise angesichts der weiter ungeklärten Lage in der Meerenge von Hormus und die Renditen am Anleihemarkt. Aktuell zieht der Brent-Preis um knapp 1 Prozent auf knapp 92 Dollar an, während die 10-jährige US-Rendite nach dem Anstieg der vergangenen Tage um 1 Basispunkt auf 4,70 Prozent fällt.

Der Anstieg der Anleihrenditen hatte am Dienstag für starken Druck auf Technologieunternehmen gesorgt, unter anderem weil diese grosse Mengen an langlaufenden Anleihen ausgeben, um Rechenzentren und Chip-Käufe zu finanzieren. Damit treten sie in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger.

"Die Inflation bleibt für Aktien das bestimmende Thema", sagt Kevin Gordon vom Schwab Center for Financial Research. Anleiherenditen und Aktien wiesen derzeit die negativste Korrelation seit 1997 auf. "Das deutet darauf hin, dass sich der Anleihemarkt stärker an Inflationsdaten als an Wachstumsdaten orientiert, was der Inflation bei Aktien die Oberhand verschafft", ergänzt er. Laut Gordon wächst die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen noch vor Jahresende anheben könnte.

Im Blick haben die Marktteilnehmer deswegen auch das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung von Ende Juli. Ob es aber für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse.

Positiv zur Kenntnis nehmen dürften die Märkte, dass kurz vor dem Inkrafttreten neuer Zölle auf eine Reihe von kanadischen Produkten US-Präsident Trump diese auf Eis gelegt hat - zumindest zunächst für drei Tage. Damit sollen beide Seiten Zeit für den Abschluss eines Deal für ein Öl -Pipeline-Projekt erhalten.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt vorbörslich auf Nasdaq.com um 18 Prozent ein, belastet von einem unerwarteten Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose für das laufende Quartal ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt, und warnte davor, dass kurzfristige Investitionen die Margen belasten könnten.

Keysight Technologies verbessern sich um knapp 3 Prozent. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz, unterstützt durch höhere Umsätze im Bereich kommerzielle Kommunikation. Das Unternehmen gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

JBS hat Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrösste Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt. Pilgrim's werden wenig verändert bei 28,51 Dollar gesehen, JBS gut behauptet.

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August 19, 2026 06:14 ET (10:14 GMT)