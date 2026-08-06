Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
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06.08.2026 12:26:40
MARKT USA/Börse uneinheitlich erwartet - Chipwerte unter Druck
Die US-Börsen dürften sich am Donnerstag zweigeteilt zeigen. Während es mit den Standardwerten leicht aufwärts gehen dürfte, zeichnen sich bei den Technologiewerten kleine Verluste ab. Händler sprechen von wieder erwachten Zweifeln an der Tragfähigkeit der massiven KI-Investitionen, die vor allem den Chipsektor nach unten ziehen dürften. Übergeordnet stütze aber die Hoffnung, dass die Strasse von Hormus bald wieder geöffnet wird. Einem Bericht des Wall Street zufolge stehen der Iran und der Oman kurz vor einer Einigung über Einrichtung zweier Schifffahrtsrouten, über die die Meerenge in beide Richtungen passiert werden könnte.
Der Brentölpreis verharrt mit etwa 79,50 Dollar je Barrel auf dem zuletzt wieder gesunkenen Niveau. Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite um einen Basispunkt auf 4,63 Prozent, steht damit aber etwa 10 Basispunkte tiefer als noch am Freitag vergangener Woche. Der Dollarindex tendiert gut behauptet.
Auf der Agenda der Konjunkturdaten stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche und die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft aus dem zweiten Quartal.
Die Aktien der Speicherchiphersteller Western Digital und Sandisk fallen im vorbörslichen Handel um 14,7 und 9,1 Prozent. Beide Unternehmen haben am Mittwoch nach Börsenschluss überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Bei Sandisk habe aber die Umsatz- und Margenprognose für das laufende Geschäftsquartal unter den Konsensschätzungen gelegen, heisst es. Der Ausblick von Western Digital werde als konservativ gelesen.
Vor Handelsbeginn wird unter anderem der Ölkonzern Conocophillips Quartalszahlen veröffentlichen. Nach der Schlussglocke folgt Airbnb.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
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