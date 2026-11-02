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02.11.2026 12:31:44
MARKT USA/Börse etwas fester gesehen - Ölpreisrückgang stützt
Zum Start in die neue Woche zeichnet sich an den US-Börsen eine Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag ab. Vor allem Technologiewerte waren heftig abverkauft worden, nachdem neue Zweifel an der Tragfähigkeit der massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) aufgekommen waren. Der S&P-Future tendiert vorbörslich 0,5 Prozent höher, der Nasdaq-Future gewinnt 0,8 Prozent. Unterstützung kommt vom Ölpreis, der am Montag deutlich nachgibt. Das Barrel Brentöl verbilligt sich mit Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg um 4,4 Prozent auf 108,45 Dollar. Das lindert Inflations- und Zinserhöhungserwartungen, worauf wiederum am langen Ende des Anleihemarkts die Renditen fallen. Die Zehnjahresrendite sinkt um 1 Basispunkt auf 4,92 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Der Euro legt zum Greenback um 0,5 Prozent zu auf etwa 1,1210 Dollar.
Zentrales Thema sind die anstehenden "Midterm"-Wahlen in den USA am Dienstag. Sollten die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erreichen, wäre dies negativ für Aktien mit KI-Bezug, heisst es unter Verweis auf Skepsis der Wähler gegenüber Datenzentren.
Konjunkturseitig stehen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global und von ISM für das verarbeitende Gewerbe im Oktober auf der Agenda. Überdies werden die Bauausgaben aus dem September veröffentlicht.
Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Erst nach Börsenschluss werden Apple und Palantir ihre Drittquartalszahlen vorlegen. Der Apple-Quartalsausweis ist der erste unter dem neuen CEO John Ternus. Anleger warten gespannt auf etwaige Aussagen zu schnelleren Produkteinführungen, Preiserhöhungen und zum Thema KI.
Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen dürften weiter von dem massiven Cyberdiebstahl bei der nicht börsennotierten Kryptobörse Binance belastet werden. Anleger zogen nach Bekanntwerden des Zwischenfalls 3,6 Milliarden Dollar von Binance ab. Coinbase büssen nach dem Kurseinbruch von 10 Prozent am Freitag vorbörslich weitere 1,4 Prozent ein.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 02, 2026 06:30 ET (11:30 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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