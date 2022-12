MARKT USA/Aktienanleger vor Inflationsdaten optimistisch

Anleger an der Wall Street haben am Vortag Vorschusslorbeeren für die anstehenden US-Inflationsdaten verteilt. Am Dienstag scheint die positive Stimmung weiter anzuhalten, der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schliessen. Marktakteure scheinen darauf zu setzen, dass die Inflation ihren Gipfel hinter sich gelassen hat. Fakt ist, dass die Teuerung in den USA seit Sommer auf dem Rückzug ist, sich aber weiter auf viel zu hohem Niveau bewegt.

Von den viel beachteten Verbraucherpreisen für November, die noch vor Handelsbeginn veröffentlicht werden, wird eine Fortsetzung der rückläufigen Inflation erwartet. Sollten die Daten etwas anderes zeigen, dürften die jüngsten Gewinne schnell wieder Makulatur sein, glaubt man im Handel. Denn steigende Inflationsdaten wären eine Steilvorlage für die US-Notenbank, am strikten Straffungskurs der Geldpolitik festzuhalten. Letztlich hofft der Markt, dass der Eifer der Fed etwas nachlässt. Da müssen die Daten aber passen.

"Es gibt nicht viele Tage, die so wichtig sind wie die nächsten beiden, und der heutige Verbraucherpreisindex in den USA und die morgige Fed-Sitzung werden wahrscheinlich den Unterschied zwischen einer grossen Weihnachtsmann-Rally und einem Besuch eines Geizkragens (Scrooge) vor Weihnachten ausmachen", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank und verweist auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Er ruft zudem in Erinnerung, dass der beste und der schlechteste Tag des Jahres für den S&P-500 bisher jeweils auf einen Tag mit Verbraucherpreisen fielen.

December 13, 2022 06:04 ET (11:04 GMT)