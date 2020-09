MARKT USA/Abgaben - Tesla mit verpasstem Index-Aufstieg unter Druck

Mit einem kräftigen Abschlag dürfte die Wall Street am Dienstag in die neue Woche starten. Am Montag fand aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Dabei dürften vor allem die Technologie-Werte unter Druck stehen. Für den Nasdaq-Future geht es um 2,4 Prozent nach unten. Dabei belastet vor allem das erneute Minus der Tesla-Aktie, die vorbörslich gut 10 Prozent verliert. Die Titel haben wider Erwarten nicht den Aufstieg in den S&P-500 geschafft.

Die Tesla-Aktie sei "zuletzt stark nach oben gelaufen und hat bei 502 Dollar in der vergangenen Woche ein Rekordhoch markiert - dies alles in der Erwartung einer Aufnahme in den S&P-500", sagt Michael Hewson, Chef-Marktstratege bei CMC Markets. "Die Entscheidung vom Freitag, die Aktie nicht aufzunehmen, könnte weitere deutliche Verluste nach sich ziehen", ergänzt der Teilnehmer.

Daneben hatte es für die Tesla-Aktie in der vergangenen Woche eine Reihe weiterer belastender Nachrichten gegeben. Das Unternehmen hatte unter anderem angekündigt, am Markt nach und nach eigene Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar zu platzieren. Zudem hat ein Grossaktionär seinen Anteil an Tesla heruntergefahren.

Aufgenommen in den S&P-500-Index werden Catalent, Etsy und Teradyne. Dagegen müssen H&R Block, Coty und Kohl's ihre Plätze zum 21. September räumen, wie S&P Dow Jones Indices mitteilte.

Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,6 Prozent.

Daneben dürfte auch eine sich abzeichnende erneute Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China auf dem Sentiment lasten. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag angekündigt, dass er eine "Entkoppelung" von China plane und dorthin verlagerte Arbeitsplätze wieder zurück in die USA holen wolle. Zudem erwägt die US-Regierung neue Exportbeschränkungen für Chinas Chipindustrie.

Bei den Einzelwerten dürften auch Amazon und Microsoft im Fokus der Investoren stehen. Das US-Verteidigungsministerium hat den 10 Milliarden Dollar schweren Cloud-Computing-Auftrag für Microsoft bestätigt. Das Pentagon vergab JEDI ursprünglich im Oktober 2019 an Microsoft, trotz Einwänden des Mitfinalisten Amazon, der im November aus Protest Klage erhob. Im April erteilte ein Bundesrichter dem Pentagon dann die Erlaubnis, die Angebote neu zu bewerten. Microsoft geben mit dem schwachen Technologie-Sektor um 2,7 Prozent nach, Amazon verlieren rund 3 Prozent.

