Zwischen Zoll-Sorgen, anstehenden Inflationsdaten und neuen Abgaben im Technologie-Sektor dürfte die Wall Street zur Wochenmitte mit einem kräftigen Minus in den Handel starten. Für den Future auf den S&P-500 geht es um 1,4 Prozent nach unten, der Nasdaq-Future büsst 2,4 Prozent ein. Damit dürfte sich die jüngste Achterbahnfahrt fortsetzen. Hatte zu Wochenbeginn noch die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO für ein Kursfeuerwerk gesorgt, kam es am Vortag dann erneut zu deutlichen Abgaben bei den Technologie-Werten.

Für anhaltende Verunsicherung sorgt dabei weiterhin die Anthropic-Aktie, die am Vortag, an ihrem vierten Handelstag, unter den Ausgabepreis von 83 Dollar gefallen ist. Die Papiere büssen vorbörslich weitere 5,2 Prozent auf 77,62 Dollar ein. Viele Anleger beschäftigten sich weiterhin mit den ungelösten Fragen nach dem Tempo des KI-Ausbaus und der Wahrscheinlichkeit, dass die grössten Akteure der Branche die Gewinnerwartungen der Wall Street erfüllen könnten, heisst es. Im besonderen Fokus stehe dabei Anthropic.

Einen entscheidenden Impuls könnte auch der vor der Startglocke anstehende Index der persönlichen Konsumausgaben für Oktober liefern. Er ist der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator. "Da eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nahezu vollständig eingepreist ist, sind die Daten für die Wahrscheinlichkeiten im Januar wichtiger als für den Zinsentscheid im nächsten Monat, auch wenn wir die Risiken kurzfristig weiterhin nach oben gerichtet sehen", heisst es von Monex.

Auch die Zoll-Thematik tritt wieder in den Fokus. Die USA bereiten nach Angaben aus informierten Kreisen Zollerhöhungen für China und Dutzende weitere Länder vor. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump argumentiert, diese Staaten würden US-Unternehmen schaden, indem sie ihre eigene heimische Industrieproduktion unterstützten, sagten Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Es wird erwartet, dass der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer bereits in dieser Woche die Ergebnisse einer monatelangen Zolluntersuchung zu den Industriesubventionen Chinas, der EU und 14 weiterer Nationen vorstellt, sagten die Personen.

Bei den Einzelwerten verlieren Dell 6,9 Prozent. Der Konzern hat seine Prognose angehoben, nachdem sich der Umsatz im dritten Quartal verdoppelt hatte. Der Ausbau der KI treibt die Nachfrage nach den Servern des Unternehmens weiterhin an. HP (+2,3%) hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Umsatz verzeichnet und kündigte angesichts hoher Speicher- und Speichermedienkosten einen konservativen Ausblick an.

Dell und HP haben in den jüngsten Quartalen aber jeweils einen Rückgang der Erlöse mit PC für Privatkunden verzeichnet. Bei Dell gingen die Einnahmen hier um 15 Prozent zurück, HP meldete ein Minus von 7 Prozent beim Nettoumsatz mit Personal Systems für Privatkunden. Der PC-Markt zeigte sich in den vergangenen Monaten schwach, da steigende Komponentenpreise zu sinkenden Absatzzahlen führten. Es wird erwartet, dass sich beide Tendenzen bis 2027 fortsetzen werden.

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November 25, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)