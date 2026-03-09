Markt Update: Explodierende Ölpreise schicken Aktienmärkte nach unten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt zu Wochenauftakt seinen Abwärtstrend fort - belastet vom anhaltenden Anstieg der Ölpreise. Auslöser waren Angriffe auf iranische Öltanker und Öllager am Wochenende durch Israel.

Händler sprechen von Stagflationsängsten. Anleger sind besorgt, dass die Inflation steigt und die Konjunktur leidet, sollte sich der Ölpreis länger auf dem hohen Niveau bewegen. Und noch gebe es keine Anzeichen für ein Ende des Militäreinsatzes gegen den Iran.

Ölpreis verteuert sich weiter

Der Iran-Krieg hat die Ölpreise über die Marke von 100 US-Dollar katapultiert und schürt Sorgen vor Rückschlägen beim Wirtschaftswachstum. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Marke Brent stieg in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar. Das Niveau konnte er aber nicht halten, er lag am Nachmittag mit etwas mehr als 105 Dollar immer noch 13 Prozent im Plus.

Für Entspannung sorgte ein Bericht, wonach die G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten erwägen, ihre nationalen Erdölreserven einzusetzen, um den Preisanstieg am Ölmarkt zu bremsen. Noch ist die Ländergruppe aber nicht bereit, ihre Reserven anzuzapfen, wie Agenturen zuletzt meldeten. Seither ziehen die Ölpreise wieder etwas an.

Die Angst vor einer längeren Sperrung der Strasse von Hormus bleibt ein bestimmendes Thema auf dem Ölmarkt. Seit den amerikanisch-israelischen Attacken auf den Iran und den iranischen Gegenangriffen passieren kaum noch Schiffe die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman.

Indizes klar tiefer

Der SMI notiert gegen 15.15 Uhr 1,9 Prozent tiefer bei 12'850 Zählern. Am Morgen war es gar bis auf 12'685 Punkte zurückgegangen. Zum Jahreshoch fehlen dem Schweizer Leitindex damit mittlerweile rund 1150 Punkte.

In dem aktuellen Umfeld rücken Unternehmensnachrichten wieder einmal etwas in den Hintergrund. Die Verliererliste wird bei den Blue Chips von Roche GS (-3,6%) angeführt. Enttäuschende Studiendaten belasteten die Aktien. die Papiere des Konkurrenten Novartis (+1,1%) profitieren offensichtlich von Umschichtungen.

Lonza büssen 3,2 Prozent ein. Der Lifescience-Konzern hat den vor mehr als einem Jahr angekündigten Verkauf der Sparte mit Kapseln und Nahrungsergänzungsmitteln unter Dach und Fach gebracht. Analysten hatten aber auf einen höheren Preis gehofft.

ra/cg