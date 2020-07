MARKT/Sorge vor zweiter Corona-Welle belastet das Sentiment

Nach dem Rücksetzer am Freitag kommt die Erholung an Europas Börsen bereits schnell wieder ins Stocken. Im Handel wird von einer stärkeren Risikoaversion der Investoren auf Grund einer möglichen zweiten Corona-Welle berichtet. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass vor allem die Aktie aus dem Reisesektor gemieden werden, der Branchenindex verliert europaweit 3,4 Prozent. Zu den schwächsten Vertretern zählen unter anderem Tui sowie Easyjet mit einem Abschlag von rund 14 Prozent, nachdem britische Regierung wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in Spanien beschlossen hatte, dass Spanien-Urlauber in Grossbritannien künftig erst einmal zwei Wochen in Quarantäne müssen. Tui schliesst indes nicht aus, einen neuen Hilfsantrag zu stellen, nachdem der Bund bereits einen Kredit von 1,8 Milliarden Euro gewährt hat.

July 27, 2020 03:28 ET (07:28 GMT)