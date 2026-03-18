Markt: SMI klar im Minus - Defensive sehr schwach

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einem leicht festeren Start deutlich an Terrain eingebüsst und notiert entsprechend kurz nach 15 Uhr deutlich tiefer. Das Minus im Leitindex SMI ist dabei mit 1,55 Prozent auf 12'761 deutlich fester als beim SMIM der mittelgrossen Werte mit lediglich -0,63 Prozent unter dem Vortagesschluss auf 2934. Der Grund dafür ist, dass vor allem die grossen defensiven Schwergewichte, stark im Minus gehandelt werden. So verlieren Nestlé aktuell 3,6 Prozent, Roche PS 2,8 Prozent und Novartis 2,1 Prozent. Auch andere defensive Titel wie Swisscom (-3,3%) steht stark im Minus. Grösste Gewinner sind Holcim (+2,1%) und ABB (+1,4%).

Als Erklärung dafür werden im Markt zwei unterschiedliche Interpretationen genannt. So seien vor allem am Morgen konjunktursensitive Titel und Finanzwerte stark gesucht gewesen, während die defensiven Titel gemieden worden seien. Andere Marktteilnehmer interpretierten die grossen Abgaben bei den Schwergewichten eher mit Absicherungstransaktionen über die Index-Futures. Dabei ginge es also in erster Linie um Absicherungen aufgrund der Unsicherheiten in Sachen Iran-Krieg. In Bezug auf Nestlé hiess es allerdings auch, dass andere Schweizer Nahrungsmittel-Titel wie Lindt&Sprüngli (PS -2,0%) oder Barry Callebaut (-4,2%) bzw. Branchentitel aus dem Ausland stärker unter Druck seien.

Dazu kommen die diversen Zentralbanken-Entscheide, die noch heute oder dann morgen Donnerstag auf dem Programm stehen. Zuerst seht die US-Notenbank Fed im Fokus, die ihren Entscheid heute Abend hiesiger Zeit bekannt geben wird. Die Aufmerksamkeit dürften Anleger auf die anschliessende FOMC-Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell richten, heisst es am Markt. "Seine Rhetorik dürfte auf die Goldwaage gelegt werden", so ein Händler.

Im breiten Markt gibt es einige grössere Bewegungen nach Zahlen: vor allem Stadler Rail (+12,0%) und Orell Füssli (+6,5%) stehen dabei im Vordergrund. Die Aktien der Titlisbahnen (-5,2%) waren zwischenzeitlich wegen des Absturzes einer Gondel tief ins Minus gefallen, haben sich aber wieder etwas erholt.

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