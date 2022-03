MARKT/NS2-Abschreibung bei Uniper keine grosse Überraschung

Die Abschreibung von Nord Stream 2 (NS2) durch Uniper über 987 Millionen Euro könnte am Dienstag zwar für etwas Druck in der Uniper-Aktie sorgen. Wirklich überraschen sollte diese aber nicht, nachdem bereits Wintershall Dea ihr NS2-Engagement abgeschrieben hat, heisst es im Handel. Uniper hat zudem beschlossen, den Verkaufsprozess für seine russische Tochter Unipro wieder aufzunehmen. Uniper werde keine weiteren Investitionen in Russland tätigen und bis auf Weiteres keine Mittel an Unipro überweisen. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Uniper bestätigt, was für etwas Erleichterung bei den Anlegern sorgen könnte. Die Unsicherheiten bleiben indes hoch.

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2022 01:16 ET (06:16 GMT)