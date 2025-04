Markt: Givaudan-Aktien wie Gesamtmarkt im Aufwind

Zürich (awp) - Die Aktien von Givaudan sind am Donnerstagmorgen gefragt. Der Aromen- und Duftstoffproduzent ist im ersten Quartal über den Erwartungen stark gewachsen. Analysten sehen darin eine Bestätigung für die Widerstandsfähigkeit des Genfer Konzerns in schwierigen Zeiten.

Bis um 9.45 Uhr notiert die Aktie 4,0 Prozent im Plus bei 3692 Franken. Damit schneidet sie allerdings nicht ganz so gut ab wie der SMI-Index. Dieser liegt 5,6 Prozent im Plus.

Der Kursanstieg ist also auf die allgemein wieder positivere Stimmung am Aktienmarkt zurückzuführen. Die Analysten loben aber auch die Quartalszahlen und heben die defensive Stärke der Aktie hervor.

Die Zahlen zeigten eine anhaltend starke Wachstumsdynamik, insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Vorjahresbasis, schreibt die ZKB. Der zuständige Experte sieht seine Erwartungen übertroffen. Den Einfluss der Zollpolitik hält er für verkraftbar. Das grösste Fragezeichen für die kommenden Quartale sei der schwache US-Markt. Givaudan biete im aktuell volatilen Börsenumfeld aber eine gewisse defensive Stärke, schreibt er weiter.

Auch sein Kollege von Baader Helvea sieht im Wachstum für das erste Jahresviertel seine positive Sicht auf die Aktie in unsicheren Zeiten bestätigt. Allerdings rechnet auch er angesichts der Zollpolitik der US-Regierung für den US-Markt nicht mit einer baldigen Stimmungsaufhellung.

Entsprechende Befürchtungen könnten sich angesichts der vorgelegten Geschäftszahlen zerstreuen, meint hingegen der Experte der Bank Vontobel. Die Zahlen unterstrichen die hohe Diversifikation und Widerstandsfähigkeit von Givaudan. Der "starke" freie Cashflow und der tiefe Verschuldungsgrad gäben dem Genfer Konzern zudem Spielraum für Akquisitionen.

