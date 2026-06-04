Markt: Burckhardt Compression-Aktien stürzen nach schwachem Auftragseingang ab

Zürich (awp) - Die Aktien des Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BC) geben am Donnerstag im frühen Geschäfts massiv nach. Mit den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen die Erwartungen knapp erfüllt und mit dem operativen Gewinn gar übertroffen. Dafür hat der Auftragseingang den AWP-Konsens um über 16 Prozent verfehlt. Kritisiert wird in Marktkreisen zudem die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele nach hinten oder auch das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2026/27.

Gegen 10.50 Uhr fallen BC um 8,8 Prozent auf 466 Franken zurück (Tagestief 445 Fr.), der Gesamtmarkt (SPI) steht dagegen 0,68 Prozent höher.

Die operative Marge von BC sei zwar stark ausgefallen und die Kostenkontrolle im schwierigen Umfeld eindrücklich, heisst es in einem Kommentar der UBS. Die Umsatzguidance für das laufende Jahr impliziere indes einen Rückgang um rund 10 Prozent und auch die Prognose für den EBIT ergebe klares Abwärtspotential für die Schätzungen der Analysten. Ausserdem dürfte die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer Erholung im Bestellungseingang auf den Kurs der Aktie drücken.

Auch Jefferies sieht durch die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele einen Mangel an Visibilität für eine mögliche Erholung des Auftragseingangs. Offenbar habe sich das Marktsentiment nach der zaghaften Erholung im zweiten Quartal mit dem Ausbruch des Nahostkonflikts wieder verschlechtert. Dabei stünden insbesondere die mit dem Öl verbundenen und die Chemiemärkte im Gegenwind.

Die Zürcher Kantonalbank würdigt in ihrer Einschätzung ebenfalls die gute operative Leistung von BC. Sie sieht den Fokus der Investoren indes ebenfalls auf dem schwachen Auftragseingang, welcher als Basis für das künftige Wachstum dient. Dieser impliziere ein verhaltenes Geschäftsjahr 2026/27.

cf/hr