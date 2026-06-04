Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’317 0.8%  SPI 18’859 0.6%  Dow 50’687 -1.2%  DAX 24’870 0.3%  Euro 0.9184 0.0%  EStoxx50 6’060 0.1%  Gold 4’465 0.7%  Bitcoin 50’005 -1.3%  Dollar 0.7903 -0.2%  Öl 96.3 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Aktie besser
Tezos: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 5 Jahren eingebracht
HOCHTIEF-Aktie im Minus: Aufstieg in den DAX - Porsche SE muss gehen - Zahlreiche Änderungen auch in DAX-Familie
Suche...
04.06.2026 10:54:36

Markt: Burckhardt Compression-Aktien stürzen nach schwachem Auftragseingang ab

Zürich (awp) - Die Aktien des Kolbenkompressorenherstellers Burckhardt Compression (BC) geben am Donnerstag im frühen Geschäfts massiv nach. Mit den Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 hat das Unternehmen die Erwartungen knapp erfüllt und mit dem operativen Gewinn gar übertroffen. Dafür hat der Auftragseingang den AWP-Konsens um über 16 Prozent verfehlt. Kritisiert wird in Marktkreisen zudem die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele nach hinten oder auch das Umsatzziel für das laufende Geschäftsjahr 2026/27.

Gegen 10.50 Uhr fallen BC um 8,8 Prozent auf 466 Franken zurück (Tagestief 445 Fr.), der Gesamtmarkt (SPI) steht dagegen 0,68 Prozent höher.

Die operative Marge von BC sei zwar stark ausgefallen und die Kostenkontrolle im schwierigen Umfeld eindrücklich, heisst es in einem Kommentar der UBS. Die Umsatzguidance für das laufende Jahr impliziere indes einen Rückgang um rund 10 Prozent und auch die Prognose für den EBIT ergebe klares Abwärtspotential für die Schätzungen der Analysten. Ausserdem dürfte die Unsicherheit über den Zeitpunkt einer Erholung im Bestellungseingang auf den Kurs der Aktie drücken.

Auch Jefferies sieht durch die zeitliche Verschiebung der Mittelfristziele einen Mangel an Visibilität für eine mögliche Erholung des Auftragseingangs. Offenbar habe sich das Marktsentiment nach der zaghaften Erholung im zweiten Quartal mit dem Ausbruch des Nahostkonflikts wieder verschlechtert. Dabei stünden insbesondere die mit dem Öl verbundenen und die Chemiemärkte im Gegenwind.

Die Zürcher Kantonalbank würdigt in ihrer Einschätzung ebenfalls die gute operative Leistung von BC. Sie sieht den Fokus der Investoren indes ebenfalls auf dem schwachen Auftragseingang, welcher als Basis für das künftige Wachstum dient. Dieser impliziere ein verhaltenes Geschäftsjahr 2026/27.

cf/hr

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:41 Nahost bleibt ungelöst – der Markt preist bereits Entspannung ein
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Rücksetzer zur Wochenmitte
03.06.26 SMI-Anleger orientierungslos
03.06.26 Marktüberblick: Tech-Rally setzt sich fort
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’759.95 19.73 S8IBNU
Short 14’033.78 13.91 SYKBAU
Short 14’551.35 8.99 SYYBEU
SMI-Kurs: 13’317.18 04.06.2026 11:03:36
Long 12’653.32 19.44 SKPBQU
Long 12’382.85 13.91 SDDBDU
Long 11’839.47 8.87 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktien sacken ab: Eingeschränkte Rücknahmen bei Fonds - Aktien von KKR, Blackstone & Blue Owl unter Druck
Partners Group Aktie News: Partners Group fällt am Mittwochnachmittag tief
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag Verlust reich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag auf rotem Terrain
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie wenig bewegt: Automotive-Verkauf belastet - RENK, HENSOLDT und TKMS ebenfalls im Blick
SpaceX-IPO im Fokus: Steht der Ausgabepreis der Aktie schon fest?
Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Top-Rankings

Diese Aktien stehen im 1. Quartal 2026 im Gates Foundation Trust-Depot
Portfolio-Einblick
Bildquelle: JamesWMfoto / Shutterstock.com
In diese Unternehmen investierte Bill Ackman Anfang 2026
Depot enthüllt
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
Depot von Stanley Druckenmiller im ersten Quartal: Viel Bewegung bei Tech-Investitionen
Das in New York ansässige Duquesne Family Office des legendären Starinvestors Stanley Druckenmil ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.