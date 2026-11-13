MARKT-AUSBLICK/Weiter hoch - Anthropic statt Nvidia und Inflation

DOW JONES--Eine interessante Börsenwoche liegt vor DAX und Co. Das Abwägen der bunt gemischten Nachrichtenlage fällt schwer - tendenziell setzen Händler aber auf einen volatilen Aufwärtstrend. Denn immerhin habe der erste DAX-Sprung über 27.000 Punkte gezeigt, wie attraktiv der Index sei. Und das selbst mit seinen Auto-Aktien, die nun als Ballast gälten.

Überraschend starke Geschäftszahlen, die im Rahmen der Berichtssaison vorgelegt wurden, darunter von Schwergewichten wie Siemens, hatten im Wochenverlauf untermauert, wie wenig international aufgestellte Unternehmen von der schwachen Konjunktur in Deutschland abhängen. Und vor allem nicht von der deutschen Politik: Was diese betrifft, dürfte der Chef des Maschinenbauverbandes VDMA, Bertram Kawlath, vielen inländischen Unternehmen aus der Seele gesprochen haben, als er auf dem Maschinenbau-Gipfel in Berlin sagte, dass man vor einem Jahr nur "wütend" gewesen sei, nun aber nur noch "fassungslos".

Deutschland meiden - Woanders läuft es einfacher

In das Bild passt die Drohung von Mercedes, künftig gar nicht mehr in deutsche Standorte zu investieren. Dies sind natürlich Drohungen in Richtung IG Metall in den Tarifverhandlungen. Für Anleger haben sie aber die Botschaft, dass der Ton künftig sehr viel rauer werden wird. Also auch zum Beispiel Produktionsunterbrechungen durch Streiks denkbar werden, was nicht so gut für die Gewinnerwartungen ist.

Strategen raten daher eher, alles was zu sehr von deutscher Binnenkonjunktur abhängt, zu meiden. Denn in anderen Märkten läuft es runder. Dazu passt die Auswertung der Berichtssaison durch das Beratungsunternehmen EY: Danach hat das Geschäft der DAX-Konzerne im dritten Quartal 2026 ein widersprüchliches Bild gezeigt. Ein Grossteil der Unternehmen legte zu, vor allem der Energie-, Rüstungs-, Infrastruktur- und Technologie-Bereich wuchs kräftig. Nur die Autobranche war deutlich schwächer.

KI-Werte hoffen auf Anthropic - Nvidia belastet nicht

Klar positiv ist die Bewertung der Aktienmärkte. Der Börsengang des KI-Marktführers Anthropic, wahrscheinlich in der kommenden Woche, treffe auf einen bereinigten Markt ohne Überspekulation. "Das lässt danach richtig Luft nach oben", sagte ein Händler mit Verweis auf eine "grottenschlechte" Stimmung auch der US-Anleger. Denn dort sprang der Anteil der Bären sogar noch weiter auf 51,4 Prozent. Als Bullen wollten sich nur noch 30,8 Prozent outen lassen. Damit ist viel freies Kapital nicht investiert an den Börsen. Gemäss der Contrary-Opinion-Theorie eine gute Grundlage für steigende Kurse.

Das mentale Rüstzeug der US-Anleger dürfte sich auf Anthropic, die Entwicklung der Ölpreise und die Lage um Nvidia fokussieren. In Europa kommen noch eventuelle Friedensgespräche um die Ukraine hinzu. Denn nach Aussage des Trump-Schwiegersohns Kushner ist der russische Präsident Putin bereit, die Europäer bei künftigen Friedensgesprächen um den Ukrainekrieg einzubeziehen.

Für die Weltwirtschaft wichtiger ist aber Nvidia: Hier lobten Händler die rationale Reaktion auf hauseigenen Probleme des führenden KI-Unternehmens. Sie führten an den US-Börsen zwar zu einem Kursrutsch der Nvidia-Aktie, zog aber andere nicht mit nach unten. Händler sprachen von einer nüchternen Aktienrotation - an den Investitionen in den KI-Sektor gebe es keine Zweifel.

Angst vor Inflation steigt - Diskussion über Höhe der US-Zinsschritte

Dazu läuft das übergrosse Thema "Inflation" weiter rund um den Erdball. Hier ist in den kommenden Wochen viel Raum für Spekulation, da die Zinsentscheide von US-Notenbank und EZB erst Mitte Dezember anstehen. Nach dem Sprung der US-Verbraucherpreise (CPI) in den 4-Prozent-Bereich fielen die Kommentare von Fed-Mitgliedern ungewöhnlich drastisch aus - Chicago-Fed Präsident Austan Goolsbee nannte den CPI-Bericht sogar "grenzwertig verstörend".

"Im Prinzip wird an den Anleihemärkten nur noch diskutiert, ob im Dezember und Januar zwei kleine Zinsschritte hintereinander kommen oder gleich ein grosser im Dezember", so ein Anleihehändler. Die US-Renditen sind seither gestiegen, die 10-jährigen US-Treasuries rentieren aktuell mit 5,13 Prozent.

Kommende Woche werde der Markt daher "auf jedes noch so kleine Räuspern" der zahlreich angekündigten Fed-Sprecher achten, um Hinweise auf die nächsten Zinsschritte zu erhaschen, so der Händler. Vor allem das Fed-Protokoll der letzten Sitzung vom 27./28.Oktober dürfte "regelrecht seziert" werden. Es wird am Mittwoch vorgelegt. Am Dienstag davor wird auch genau auf die Entwicklung der US-Import-Preise geblickt.

Die Quartalszahlen von Nvidia am Dienstagabend sind vom CEO-Rücktritt unbeeinflusst. Insofern dürften sie keine neue Rolle für die Börsen spielen. Noch interessanter könnte vielleicht der Donnerstag werden: Denn dann ist der Spielestart von Rockstars Gangster-Ballade GTA6. Die Urlaubsanträge an diesem Tag sind bereits höher, wie der Personalsoftware-Anbieter Personio mitteilte, und die Zahl der "Krankmeldungen" dürfte wohl zulegen. Auch das wären keine schlechten News für die Computer-Industrie.

DJG/mod/cln

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November 13, 2026 06:41 ET (11:41 GMT)