Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’844 0.8%  SPI 19’536 0.7%  Dow 52’672 1.2%  DAX 25’514 0.6%  Euro 0.9453 0.1%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’390 1.7%  Bitcoin 63’158 1.2%  Dollar 0.8146 0.2%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Oracle-Aktie zieht an: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Adobe-Aktie im Minus: Vorsichtiger Umsatzausblick
SpaceX-Aktie zündet? Starship-Test 14 steht bevor
Harbour Energy kauft eigene Aktien von Grossaktionär BASF zurück - Aktie schwächer
Suche...
11.09.2026 15:25:40

MARKT-AUSBLICK/Was macht die US-Notenbank?

Von Steffen Gosenheimner

DOW JONES--Die kommende Börsenwoche steht ganz im Zeichen der US-Notenbank. Bei ihrer Sitzung am 15. und 16. September wird sie unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh entscheiden, ob sie nach zuletzt überraschend robusten Arbeitsmarktdaten und angesichts anhaltend hoher Inflation die Zinsen erhöht oder darauf setzt, dass der Preisdruck nachlässt.

Gegen letzteres spricht allerdings der jüngste heftige Anstieg der Ölpreise, die die Inflation antreiben. Beim Brent-Öl ging es bis auf knapp 110 Dollar nach oben. Zuletzt waren immer noch gut 104 Dollar fällig. Zur Erinnerung: Im März war der Preis kurzzeitig bis auf über 120 Dollar nach oben geschossen, und danach bis Juli wieder auf rund 70 Dollar abgesackt. Weil sich für den Nahost-Konflikt aber die Signale mehren, dass er sich noch länger hinziehen wird, sind die Aussichten gering, dass die Ölpreise in naher Zukunft deutlicher sinken.

Die mit grosser Spannung erwarten US-Verbraucherpreise für August am Freitag, die als mit entscheidende Datengrundlage für die Notenbanker gelten, sind exakt wie erwartet ausgefallen. In der Kernrate beträgt die Jahresinflation 2,4 Prozent, in der Gesamtrate 3,4 Prozent.

In Kenntnis der neuesten Preisdaten und der Ölpreisrally wird am Zinsterminmarkt nun etwas überraschend eine Wahrscheinlichkeit von 85 nach zuvor noch knapp 70 Prozent eingepreist, dass die US-Notenbank die Leitzinsen um 25 Basispunkte anheben wird auf dann 3,75 bis 4,00 Prozent. Möglicherweise hatten einige Akteure doch mit einer positiven Überraschung nach unten gerechnet und wägen nun noch einmal neu ab, dass die gemeldeten Raten weiter klar über dem Inflationsziel der Notenbank von 2,0 Prozent liegen.

Die Blicke sind insbesondere auch auf Warshs geldpolitische Linie gerichtet. Auf dem Notenbanken-Treffen in Jackson Hole signalisierte er, dass ihm die bisherigen Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung nicht weit genug gehen. Daher dürfte neben dem eigentlichen Zinsentscheid Warshs Einschätzung der weiteren Entwicklung viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ein Hinweis auf eine anhaltend straffe Geldpolitik könnte die Renditen der Anleihen weiter nach oben treiben, die zuletzt in erster Linie wegen der Rally der Ölpreise noch einmal einen kräftigen Satz nach oben gemacht haben.

Die haben aber längst ein so hohes Niveau erreicht, dass sich das US-Finanzministerium auf den Plan gerufen fühlte. Es hat damit begonnen, mehr lang laufende Anleihen als sonst üblich zurückzukaufen, um so das Zinsniveau am langen Ende zu senken.

Insbesondere hoch bewertete Aktien gelten als zinsempfindlich - und dazu gehören mit den KI-Aktien auch die bisherigen Highflyer des Jahres.

Neben der US-Notenbank befinden am Donnerstag auch die Bank of England und am Freitag die japanische Notenbank über die Zinsen. Während von der Bank of England mit 3,75 Prozent mehrheitlich unveränderte Zinsen erwartet werden, dürfte die Bank of Japan den Leitzins auf 1,25 von 1,00 Prozent anheben. Das dürfte den Yen weiter stärken und könnte über Umschichtungen auch die internationalen Anleihemärkte beeinflussen.

Auf dem Terminkalender stehen ausserdem Veränderungen in den Zusammensetzungen der Börsenindizes - und zwar per Börsenschluss am Freitag. Einige Bewegung gibt es unter anderem bei den grossen europäischen Indizes: Engie und Nokia kommen in den Euro-Stoxx-50, dafür müssen VW und Wolters Kluwer weichen. Im Stoxx-50-Index nimmt Barclays den Platz von Prosus sein. Auch wenn die Änderungen bereits länger bekannt sind, hat der Stichtag Bedeutung. Indexfonds passen erst dann ihre tatsächlichen Bestände an die neuen Zusammensetzungen an, was andere Marktteilnehmer schon früher tun konnten. Das führt zu mechanischen Käufen und Verkäufen. Somit kann es bei den betreffenden Aktien zu erhöhten Umsätzen und deutlichen Kursbewegungen kommen.

Unternehmensseitig beginnt die Woche für Bayer sehr spannend mit der abschliessenden Anhörung zum 7,25 Milliarden Dollar schweren Sammelvergleich zu den Glyphosat-Klagen. Sollte der Vergleich gelingen, ist die Frage, wie gross die Zahl derer ist, die daran teilnehmen. Mehr als 65.000 Fälle sind noch anhängig. Konkrete Fortschritte bei der rechtlichen Befriedung wären klar positiv für die Aktie, während neue Belastungen oder Unsicherheit über die endgültigen Kosten den Kurs weiter unter Druck setzen dürften.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2026 09:26 ET (13:26 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’685.60 13.74 S1B74U
Short 15’213.76 8.92 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’844.00 11.09.2026 15:25:40
Long 13’263.58 19.77 S1BTPU
Long 12’951.84 13.67 SXEBDU
Long 12’405.16 8.89 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.