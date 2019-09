MARKT-AUSBLICK/Konsolidierung bereitet Aufwärtswelle vor

(Wiederholung)

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Liquidität ist nicht alles - aber ohne Liquidität ist alles nichts. Zumindest von dieser Seite ist eine Baisse weiterhin nicht zu befürchten: Die Geldmenge M3 ist im August mit einer Jahresrate um 5,7 Prozent gewachsen und damit so stark wie zuletzt im Februar 2009 - also vor mehr als zehn Jahren. Die engere Geldmenge M1 wuchs sogar um 8,7 Prozent.

Damit stellt der wichtigste Einflussfaktor an den Märkten die Ampeln weiter auf Grün. Das gilt in verstärktem Mass, weil die Europäische Zentralbank mit dem neuen Anleihenkaufprogramm noch mehr Liquidität an die Märkte spülen wird. Die Renditen könnten dann zwar trotzdem leicht steigen, gemessen an der Inflation bleiben Anleihen aber voraussichtlich noch auf lange Zeit völlig unattraktiv. Und auch nur geringfügig steigende Renditen führen am langen Ende des Anleihenmarkts wegen der Hebelwirkung bereits zu deutlichen Kursverlusten.

Dagegen liegt die durchschnittliche Dividendenrendite im DAX laut Berechnung der Commerzbank bei 3,4 Prozent. Auf wiederkehrende Erträge angewiesene Anleger kommen an Aktien also wohl nach wie vor nicht vorbei.

Rückenwind kommt nun auch vom Dollar, der Euro hat zuletzt zum Dollar neue Jahrestiefs markiert. Das sollte die Ertragssituation an der exportlastigen deutschen Börse stützen. Die DZ Bank rechnet zwar damit, dass die Gewinnschätzungen aufgrund der aktuellen Konjunkturschwäche im Umfeld der kommenden Quartalsberichte noch einmal sinken. Das könnte die aktuelle flache Konsolidierung noch etwas verlängern.

Erwartung an 2020 sollte DAX stützen

Irgendwann im vierten Quartal werden die Anleger aber auf 2020 schauen und eine Konjunkturwende nach oben einpreisen. "Sobald die Industriekonjunktur einen Boden findet, dürften auch die Gewinne einen Boden finden", so die DZ Bank. Sie rechnet mit einem Anstieg des DAX auf 13.000 Punkte bis Mitte 2020 und bis 13.200 zum Ende des kommenden Jahres.

Das könnte auch schneller gehen. Sobald der DAX die Jahreshochs überwindet, ist das Tor Richtung 13.000 weit offen. Auf längere Sicht ist dann auch wieder ein Test des Allzeit-Hochs bei 13.600 Punkten wahrscheinlich.

Mit dem September neigt sich nun einer der statistisch schwächsten Börsenmonate dem Ende zu, und auch die saisonal starke Phase von November bis März rückt langsam näher.

Viele Risikofaktoren haben sich schon verflüchtigt

Wichtige Risikofaktoren haben sich bereits verflüchtigt. In Italien hat es entgegen vielen Erwartungen keine lange Regierungskrise gegeben. Und in Grossbritannien - eigentlich muss es in England heissen - hat sich "Brexit-Boris" dermassen selbst in die Sackgasse manövriert, dass ein No-Deal-Brexit zumindest in diesem Jahr wohl vom Tisch ist. Sollten nun vom Handelsstreit positive Nachrichten kommen, könnte das bereits der Startschuss für die nächste Hausse-Welle werden.

Am Montag werden in China Einkaufsmanager-Indizes bekanntgegeben, und aus Deutschland werden erste Daten zur Preisentwicklung erwartet. In den USA steht der Einkaufsmanager-Index aus Chicago auf der Agenda. Am Dienstag folgen der Tankan-Bericht, die europäischen Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung und der US-ISM für das verarbeitende Gewerbe. Am Mittwoch bereitet der ADP-Bericht den grossen September-Arbeitsmarktbericht der USA vor, der dann am Freitag folgt. Zuvor am Freitag äussert sich der VDMA zur Auftragslage.

