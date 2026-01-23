Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’158 -0.5%  SPI 18’208 -0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’852 0.0%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’937 -0.3%  Gold 4’921 -0.3%  Bitcoin 70’464 -0.2%  Dollar 0.7911 0.2%  Öl 65.1 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Oracle-Aktie nimmt zu: Schlüsselrolle beim Umbau von Tiktok in den USA
Novo-Nordisk-Aktie mit Potenzial: Goldman Sachs bleibt bullish
Universal Music- und NVIDIA-Aktie: Neue Zusammenarbeit rund um "Responsible AI"
Intel-Aktie tiefrot: Umsatz sinkt, Gewinn steigt - Engpässe bremsen Wachstum
Allianz-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

24’858.81
Pkt
2.34
Pkt
0.01 %
12:17:17
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

23.01.2026 11:56:40

MARKT-AUSBLICK/Für Deutschland und DAX wurde zu schwarz gemalt

DOW JONES--Eine interessante Handelswoche steht vor DAX und Co. Nach dem rund einwöchigen Chaos rund um die Forderungen von US-Präsident Donald Trump zu Grönland müssen sich die Börsen komplett umorientieren: Anstelle grosser geopolitischer Sorgen stehen plötzlich wieder die Brot-und-Butter-Aufgaben der Börsen auf dem Programm - die Einordnung von wichtigen Konjunkturdaten und der immer stärker anlaufenden Berichtssaison. Mit Microsoft, Apple und IBM stehen schon grosse Namen auf der Agenda, ebenso in Europa mit ASML und im DAX mit SAP und Deutscher Bank. Im Fokus stehen besonders alle US-Namen, die mit dem Thema KI verbunden sind. Die Strategen der Bank of New York sehen das vierte Quartal als kritischen Test, ob die hohen Bewertungen zu rechtfertigen sind.

Ausblicke bei US-Notenbanksitzung im Fokus - Entspannung dank Gericht

Dazu wird mit Spannung auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwochabend gewartet. Eine Senkung der Leitzinsen wird zwar laut US-Börse CME von 95 Prozent der Marktteilnehmer nicht erwartet. Jedoch dürfte jede Andeutung von US-Notenbankchef Jerome Powell in der Pressekonferenz Folgen für die Markterwartungen haben. Marktteilnehmer erhoffen sich kleine Spitzen in Richtung der ständigen Angriffe durch die Trump-Administration.

Unterstützung hatte die Fed jüngst vom Obersten Gerichtshof in den USA erhalten. In der dortigen Anhörung zur von Trump gewünschten Entlassung von Notenbankerin Lisa Cook hatten sich die Richter ungewöhnlich deutlich geäussert. Die Unabhängigkeit der Fed wurde von ihnen als hohes Gut herausgestellt. "Damit dürfte ein gravierendes, systemisches Problem wegfallen, nämlich dass die US-Notenbank auf die Zinswünsche der US-Regierung reagieren muss", sagt ein Marktstratege. Dies hätte das Vertrauen in den US-Dollar als Reservewährung beschädigt und die US-Zinsen noch weiter nach oben getrieben.

Wurde deutsche Konjunktur zu schwarz gemalt?

Und auch das Konjunkturthema mit seinen Indikatoren ist mit voller Macht zurück. Denn die überraschend stärker als gedacht ausgefallenen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für Deutschland haben bei Anlegern die Hoffnung geweckt, man habe es mit dem negativen Sentiment nach unten übertrieben. Chef-Volkswirt Thomas Gitzel von der VP-Bank unterstreicht mit Blick auf die PMI, dass sie sich sogar trotz der geopolitischen Turbulenzen behauptet hätten: "Die erste Runde an Konjunktur-Frühindikatoren ist zu Jahresbeginn mit besonderer Spannung verbunden. Es geht um die Frage, in welcher Verfassung das Unternehmerlager in das neue Jahr hineinblickt". In Anbetracht von Grönland-Debatte und US-Zolldrohungen war der Jahresauftakt gespickt mit negativen Schlagzeilen: "Dass der Einkaufsmanager-Index in Anbetracht der geopolitischen Querelen nicht fällt, kann bereits als Erfolg gewertet werden".

Ifo-Index und DAX-Chart im Blick

Wichtig für den DAX wird daher besonders der Ifo-Geschäftsklima-Index am Montag. Sollte auch er nicht so schlecht wie erwartet berichtet werden, könnten erste Wetten auf eine deutsche Konjunkturerholung aufkommen. Andere Indikatoren wie Sentix und ZEW hatten bereits nach oben überrascht.

Dazu steht im Wochenverlauf noch der erste Blick auf das deutsche BIP zum vierten Quartal und die jüngsten Inflationsdaten an. Sollten die Verbraucherpreise (CPI) auch im Januar keinen Preisdruck zeigen, dürfte zusätzlich die Hoffnung auf Zinserleichterungen durch die EZB die Börse treiben.

Mit Blick auf die Charts ist das Timing der Markterholung ebenfalls positiv: So habe die Unterstützung im Euro-Stoxx-50 sicher gehalten, stellt Chart-Experte Marcel Mussler fest. Der DAX sehe zwar noch etwas schwächer aus, befinde sich aber in seiner Handelsspanne zwischen 24.474 und nach oben bei 25.507 Punkten. Auch hier zeige die Stossrichtung nun wieder gen Norden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:24 SMI-Anleger bleiben skeptisch
09:28 Marktüberblick: BASF, Intel und Wacker Neuson im Fokus
07:35 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke im Blick
22.01.26 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
22.01.26 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’733.97 19.74 SS4B5U
Short 14’007.72 14.00 SGZBPU
Short 14’557.85 8.82 SAIB4U
SMI-Kurs: 13’157.83 23.01.2026 12:16:00
Long 12’647.92 19.45 SRWBTU
Long 12’372.35 13.85 S9VBDU
Long 11’833.29 8.94 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
BioNTech-Aktie im Blick: FDA treibt Prüfung der Tumortherapie voran
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag im Minus
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
Zurich-Aktie fester: Beazley lehnt auch verbesserte Offerte ab
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Moody‘s passt Rating für RENK-Aktie nach oben an: Auch Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Blick
Alphabet-Aktie zieht 2025 kräftig an: Wie stehen die Chancen für 2026?

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 24’851.77 -0.02%

finanzen.net News

Datum Titel
12:30 ROUNDUP/Selenskyj: Gespräche in Abu Dhabi über Gebietsfragen
12:21 USA, Grönland und Dänemark: Erstes Treffen nach Trumps Wende
12:17 ROUNDUP 2/Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum - Aktie sackt ab
12:15 AKTIE IM FOKUS: BASF nach Gewinnrückgang unter Druck
12:04 POLITIK/Iran behauptet: Verschwörung feindlicher Geheimdienste verhindert
12:01 Aktien Europa: Leichte Kursverluste - Telekomwerte erneut stark
12:00 KORREKTUR/Lebensmittel werden häufiger online gekauft
11:55 Aktien Frankfurt: Leichte Verluste - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren
11:41 Bund reißt knapp die Schuldenbremse
11:24 Selenskyj: Verhandlungen in Abu Dhabi über Donbass-Frage