MARKT-AUSBLICK/Folgen der US-Zinserhöhung im Fokus

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine spannende Woche steht DAX & Co bevor. Neben einer Flut von Unternehmens- und Konjunkturdaten muss auch noch die erste Zinserhöhung der US-Notenbank verkraftet werden. Bei einer solchen Gemengelage ist es für Marktakteure unmöglich, alle Informationen abzuwägen, gegeneinander aufzurechnen und sich am Ende auf einen fairen Kurs einer Aktie zu einigen. Die Volatilität an den Aktienmärkten dürfte daher je nach Nachrichtenlage weitergehen - allerdings mit einer tendenziell freundlich Note.

Denn aufmerksame Marktbeobachter stellen fest, dass die Kursreaktionen in Aktien nach positiven Quartalszahlen mittlerweile stärker ausfallen als jene bei negativen Daten. Dies sei ein Zeichen, dass der Markt Negatives nun ausreichend eingepreist habe und sich nicht überraschen lasse. Gleichzeitig sei man aber so unterinvestiert, dass gute Zahlen Kaufdruck auslösen.

Auch die Bewertung sei mittlerweile attraktiv, heisst es. Vor allem im DAX sehen Analysten bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,1 auf Basis der geschätzten 2022er-Gewinne eher ein Kaufniveau.

US-Zinserhöhung im Fokus

Vor der Zinserhöhung der US-Notenbank dürften sich Marktteilnehmer mit Investments aber noch zurückhalten. Eine Erhöhung des US-Leitzinses um 50 Basispunkte gilt als ausgemachte Sache. Angesichts des brummenden Arbeitsmarktes, den auch die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag bestätigen sollten, spricht nichts gegen die Erhöhung. Sie ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 96,5 Prozent eingepreist.

Sorgen macht sich der Markt aber, wie lange danach es in 50-Basispunkte-Schritten weitergehen wird. Denn anders als die zögerliche EZB geht die US-Notenbank die Inflation aktiv an in Richtung eines neutralen Zinssatzes von 2,50 Prozent zum Jahresende. Die Augen und Ohren sind daher mehr auf die Kommentare dazu durch Notenbank-Chef Jerome Powell gerichtet.

Sollte es keine neuen Warnungen vor der überbordenden Inflation geben, dürften sich die Märkte mit dem Zinspfad arrangieren und das Augenmerk wieder auf Quartalsdaten und Einzelunternehmen richten. Die Bewertungsseite steht dem nicht entgegen.

Probleme könnte es aber von einer anderen - und lange vergessenen - Seite geben: nämlich dem Rentenmarkt als nun wieder attraktive Anlagealternative. "Aktien sind nicht mehr alternativlos", sagt Eckhard Schulte, Vorstand von MainSky Asset Management, dazu. Gerade in den USA seien die Aktienmärkte recht teuer und die Risikoprämien gegenüber den Rentenmärkten niedrig. Zehnjährige US-Staatsanleihen mit ihren knapp 3 Prozent Rendite würden daher zunehmend zu einer Alternative für Anleger.

Ungebremster Kaufkraftverlust durch Inflation in Eurozone

In der Eurozone dürfte dies aber noch länger nicht zutreffen. Angesichts der galoppierenden Inflation nehmen Analysten zwar ihre Zinserhöhungserwartungen selbst bei der EZB nach oben, dies findet aber mehr im kosmetischen Bereich statt. So erwarten u.a. die Strategen von Bank of America nun vier EZB-Zinserhöhungen in Folge, beginnend im Juli. Jedoch rechnen sie bereits damit, dass schon bei einem Zinssatz von 1,0 Prozent Schluss sein wird, während der Markt zumindest noch auf 1,4 Prozent als Endpunkte hofft.

Ihrem Hauptauftrag, die Stabilität der Währung zu gewährleisten, kommt die EZB damit weiterhin nicht nach. Die seit November letzten Jahres immer wieder vorgebrachte These von der kurz bevorstehenden Spitze in der Inflationsentwicklung hat sich noch jedesmal als falsch erwiesen. Und auch die neuesten zur Verbraucherpreis-Inflation (CPI) in der Eurozone im April zeigen mit 7,5 Prozent steil nach oben.

Aus Deutschland wurde derweil ein horrender Anstieg der Importpreise um über 31 Prozent gemeldet. Weil die Unternehmen ihre Kosten mit Verzögerung an den Endverbraucher weiterreichen, ist eine weiter steigende Inflation vorprogrammiert. Damit ginge auch die Enteignung der Anleger durch die sogenannte Finanzielle Repression weiter - als Differenz zwischen Zins und Inflation mit rasanten 6 Prozent Vermögensverlust pro Jahr.

Euro könnte auf Parität zum Dollar fallen

Entsprechend zeigt sich vor allem im Euro der internationale Vertrauensverlust der EZB. Er wird weiter als "Funding"-Währung benutzt, in der man sich billig verschuldet, um woanders höherrentierlich anzulegen - meist im US-Dollar. Für die US-Devise spricht derzeit eigentlich alles: die konsequente Bekämpfung der Inflation, höhere Zinsen und ein besseres Wirtschaftswachstum. Händler wetten daher bereits darauf, wann der Euro den Gleichstand zum Dollar erreicht - bei einem Stand von aktuell nur noch 1,05 Dollar und dem andauernd scharfen Abwärtstrend könnte bereits kommende Woche die Parität erreicht werden.

Besonders nach den Aussagen der US-Notenbank zu ihrem künftig geplanten Zinspfad könnte es unruhig im Euro werden. Von der anberaumten EZB-Sitzung wird kommende Woche nichts erwartet. Stark im Fokus dürften daher Daten zum Wirtschaftswachstum wie die revidierten Einkaufsmanager-Indizes stehen und zur Inflation die neuen Produzentenpreise (PPI) aus der Eurozone.

