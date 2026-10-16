Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 52’002 -0.3%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9253 -0.3%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’165 -0.2%  Bitcoin 67’244 -1.1%  Dollar 0.8245 0.0%  Öl 109.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gehaltserhöhung abgelehnt? So sollten Arbeitnehmer reagieren
DHL-Aktie gesucht: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
Krypto-Aktien im Fokus: Was Anleger von Coinbase, Strategy, Robinhood und Block im dritten Quartal erwarten können
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

25’622.61
Pkt
239.99
Pkt
0.95 %
16.10.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

16.10.2026 12:40:41

MARKT-AUSBLICK/Der DAX und der Tanz auf dem KI-Vulkan

Von Manuel Priego Thimmel

DOW JONES--Der Oktober bleibt ein schwieriger Börsenmonat. Leicht gestiegene Zinserhöhungsfantasien wurden zum Anlass für einen Abverkauf bei Chip-Aktien genommen. Der KI-Boom hat blasenhafte Züge angenommen. Dass die Blase platzen wird, ist klar. Die Frage ist nur wann, unter welchen Umständen und in welchem Ausmass. Die Mischung aus Gier und Angst sorgt für höhere Volatilitäten an der Börse. Der KI-arme DAX ist hier im Vorteil, einem Platzen der Blase könnte er sich aber auch nicht entziehen.

Die KI-Blase bekommt langsam Risse. Broadcom-CEO Hock Tan hat die Stimmung im Sektor jüngst mit einer "Casino"-Mentalität verglichen. Auch mehren sich die Berichte zunehmender Konkurrenz durch chinesische DRAM-Produzenten. Warnsignale sendet der Kreditmarkt aus. Die CDS-Versicherungsprämien gegen einen Ausfall der Anleihen von Coreweave, einem Cloud- und KI-Ausstatter, sind in den vergangenen Tagen geradezu explodiert.

Auch die Anleihen anderer KI-Ausstatter werden in der Zwischenzeit unter pari gehandelt. Zur Erinnerung: Auch die Subprime-Krise am US-Immobilienmarkt begann mit Erschütterungen an den Kreditmärkten. Es dauerte, bis die Börsen davon Kenntnis nahmen. Der KI-arme DAX hat hier relative Vorteile. Ein KI-Crash zöge aber die Börsen weltweit nach unten, schon allein deshalb, weil KI-Investitionen für das globale Wirtschaftswachstum in der Zwischenzeit eine herausragende Bedeutung angenommen haben.

IWF sieht Gefahr einer kaskadenartigen Marktkorrektur

Nach Einschätzung des IWF könnten erhebliche Umsatz- oder Gewinneinbussen bei KI-Entwicklern die Erwartungen an die künftige Rentabilität untergraben. Auch "beunruhigende Vorfälle" mit KI-Spitzenmodellen oder Cyberangriffen haben das Zeug, das Vertrauen zu erschüttern und die Risiken für die Finanzstabilität zu erhöhen. "In einem schweren Szenario könnte es zu einer Marktkorrektur kommen, die sich kaskadenartig durch das stark fremdfinanzierte und zirkuläre KI-Ökosystem zieht", heisst es. Und zwar weltweit.

Soweit sind wir noch nicht. Im Gegenteil, es wird erwartet, dass gerade starke Geschäftszahlen aus dem Technologiesektor die Unternehmensgewinne in der gerade beginnenden Berichtssaison für das dritte Quartal stützen werden. Die robuste Weltwirtschaft, die den Energiepreisschock durch den Iran-Krieg bislang erstaunlich gut weggesteckt hat, sowie die exzellente Geschäftssituation der Unternehmen ist einer der Hauptgründe, warum die Börsen weiterhin in luftigen Höhen notieren.

Die Berichtssaison startet mit aussergewöhnlich hohen Gewinnerwartungen. Laut Quintet Private Bank rechnen Analysten für den S&P-500 mit einem Gewinnwachstum von rund 27 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Einen ersten Hinweis auf die Verfassung der US-Wirtschaft haben (...) die grossen Banken geliefert, die traditionell den Auftakt der Berichtssaison markieren. Die Zahlen fielen insgesamt robust aus - und deuten bislang nicht auf eine ausgeprägte Abschwächung der US-Konjunktur hin", so Marktstratege Marc Decker.

Gewinnerwartungen zu erreichen reicht nicht aus

Besonders im Fokus stehen die Hyperscaler. "Bei ihnen reicht es nicht mehr, die Gewinnerwartungen lediglich zu übertreffen. Entscheidender ist, ob sich die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur auch in dauerhaft höheren Erträgen und Cashflows niederschlagen", so Decker. Auch mit Blick auf Europa seien die Erwartungen hoch: hier sollen die Gewinne um 21 bis 23 Prozent steigen, Treiber seien hier vor allem der Energie- und Rohstoffsektor, aber auch das Technologiesegment.

Sollten die Unternehmen liefern, hat der DAX gute Chancen, sein Niveau zu halten, oder sogar auszubauen. Allerdings kann jeder Hinweis, der nahelegt, dass die Unternehmensgewinne ihr Hoch gesehen haben, Korrekturen auslösen. Potenziell Belastendes kann nicht nur der KI-Sektor liefern, sondern auch der Iran-Krieg. Hier kann von einer Entspannung keine Rede sein; immerhin ist zuletzt wieder mehr Öl durch die Strasse von Hormus geflossen, wenngleich sich dies bislang im Ölpreis nicht widerspiegelt.

Politische Risiken machen Analysten auch mit Blick auf die anstehenden Zwischenwahlen in den USA im November aus. Eine Übernahme der Demokraten des Repräsentantenhauses gilt als ausgemacht. Sollten die Demokraten in beiden Häusern die Mehrheit stellen, befürchten einige Investoren deutliche Kursrückgänge am US-Aktienmarkt. Hintergrund ist die Sorge, die Demokraten könnten den Ausbau der in der Bevölkerung wenig populären KI-Rechenzentren bremsen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 06:41 ET (10:41 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
16.10.26 Logo WHS Nasdaq im freien Fall – doch plötzlich dreht der Markt nach oben!
16.10.26 SG-Marktüberblick: 16.10.2026
16.10.26 SMI stürmt weiter nach oben
16.10.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholung nach dem Rücksetzer
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
15.10.26 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 16’716.21 6.24 S2BZ5U
SMI-Kurs: 14’391.31 16.10.2026 17:31:41
Long 13’050.05 10.11 SE2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie fester: Grossbritannien wittert offenbar Chance im Streit um verschärfte Kapitalvorschriften
Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Freitagnachmittag stark
Rüstungsaktien beflügelt: Was hinter dem Kurssprung von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS steckt
NVIDIA-Aktie tiefer: Deutsche Regierung erwägt offenbar Kooperation mit US-Chiphersteller
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor einem Jahr verdient
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 42/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’622.61 0.95%