Marksans Pharma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Marksans Pharma hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3.12 INR, nach 2.17 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marksans Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.40 Milliarden INR im Vergleich zu 7.20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch