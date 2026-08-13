Marksans Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Marksans Pharma hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 3.47 INR gegenüber 1.29 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.41 Milliarden INR – ein Plus von 35.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marksans Pharma 6.20 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 3.30 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 8.50 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch