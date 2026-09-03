Markor International Furniture hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Markor International Furniture hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44.43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 430.3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 774.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch