MarkLines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

MarkLines hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

MarkLines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31.92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25.70 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch