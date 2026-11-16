Marketing Alliance legte Quartalsergebnis vor

Marketing Alliance hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marketing Alliance noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 7.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch